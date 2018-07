Consejo Consultivo Social: la energía y el Area Metropolitana, fueron los temas

En la jornada de ayer, en el Salón Verde del edificio municipal, el intendente Luis Castellano encabezó la reunión del Consejo Consultivo Social, un espacio ciudadano conformado por diversas instituciones en el cual expresan sus miradas y perspectivas ante problemáticas de Rafaela.

El encuentro se dividió en dos partes: primero, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, compartió los resultados de la reunión que mantuvo con la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, y el presidente de la Empresa Provincial de Energía, Maximiliano Neri; la segunda parte estuvo destinada a exponer de qué se trata el Área Metropolitana de la que forma parte nuestra ciudad y los avances alcanzados.



CONOCER LOS NÚMEROS

"Queríamos ver los números, conocer el consumo y el monto de energía de nuestra ciudad", explicó al respecto Marcos Corach. Con respecto a la decisión del intendente de Santa Fe, José Corral, de rescindir unilateralmente el convenio que vincula a la Municipalidad con la Empresa Provincial de la Energía, manifestó: "No es justo que el resto de los santafesinos paguemos lo que Santa Fe no paga".

"La Secretaria de Energía nos adelantó que están dispuestos a judicializar la deuda en el caso de que no paguen", agregó. Otra de las medidas que tiene posibilidad de disponer la EPE es retenerle al municipio lo que cobra por el uso del espacio público (alrededor del 6 por ciento) en concepto de lo que no pague el municipio.

Por otro lado, Corach reflexionó: "Es una deuda que va a pagar la gestión posterior al Intendente Corral". Asimismo, solicitaron que en la próxima reunión con la Secretaria de la Provincia puedan estar presentes concejales y miembros del Consejo Consultivo.



UN PROCESO FEDERAL

El Intendente relató que la decisión de conformar este organismo surgió en función del trabajo que se viene desarrollando con el senador departamental Alcides Calvo, junto a las localidades vecinas. Actualmente, conforman al Área Metropolitana 44 localidades (42 comunas y 2 municipios). A su vez, esta gran área se divide en cuatro subáreas, de acuerdo con los proyectos que tienen en común.

"Cada uno viene trabajando en temas de la coyuntura, en sus propios problemas. Sin embargo, hay cuestiones que son comunes pero se avanza poco, porque al ser específicas de cada localidad, ninguna los lidera. En nuestra región tenemos dos prioridades: desagües y conectividad. El desafío es pensar más allá de nuestros límites en problemáticas generales", afirmó Luis Castellano.

Rafaela por ser la ciudad más importante del Departamento Castellanos es quien preside el Ente. No obstante, "tratamos de que sea un proceso federal, por eso nos reunimos en las diferentes localidades", aclaró.

Cada microrregión ha planteado sus necesidades y propuestas. El paso siguiente es avanzar en la elaboración de los proyectos técnicos para comenzar a buscar fuentes de financiamiento. "Hay fondos que están destinados específicamente a Áreas Metropolitanas pero solo llegaban a las áreas que estaban constituidas", dijo Castellano.

A continuación remarcó: "Ahora nosotros también tenemos conformada el Área y podremos acceder a esos financiamientos para resolver problemas reales, presentes y actuales y avanzar en temas regionales que antes eran muy difíciles de concretar".