Marcha atrás de Sampaoli

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, se reunió ayer con el presidente de AFA, Claudio Tapia, y le hizo saber que si no colaboran para que tenga un equipo competitivo, él no concurrirá a dirigir el torneo de L´Alcudia. Según supo NA de fuentes cercanas a las partes, el DT tuvo una charla con Tapia en la que le dejó en claro que, si desde Viamonte no hacían una gestión para que estén los futbolistas que él pretende, su intención es que Lionel Scaloni viaje a España para disputar el torneo que se celebrará en Valencia a fin de mes. Como el certamen Sub 20 no es oficial, algunas instituciones argentinas y otras del exterior como el Inter, donde juega el rafaelino Facundo Colidio, hicieron saber que pretenden no dar a los posibles citados. Lo curioso es que la AFA había informado el lunes, a través de su sitio web, que el propio Sampaoli iba ir a L´Alcudia.