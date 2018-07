Continúa el recambio de las tarjetas TEP por SUBE

El secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad, Daniel Ricotti, señaló en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que sigue a buen ritmo el cambio.Se recuerda que, en esta primera etapa, se incluyeron a jubilados y pensionados, ex combatientes de Malvinas, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Plan Progresar, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, Monotributo Social y Pensiones No Contributivas.Desde este martes, los beneficiarios de la Tarifa Social Federal podrán acercarse al puesto móvil ubicado en “Rafaela en Acción” (plaza 9 de Julio, en el barrio homónimo) para generar su registro.Los interesados deberán obtener su turno ingresando a www.rafaela.gov.ar. Allí podrán elegir día y horario de atención para realizar el trámite.Una vez obtenido el turno, tendrán que dirigirse a la sede de la vecinal de barrio Pizzurno sita en bulevar Hipólito Yrigoyen 1204 con DNI, excepto, los jubilados y pensionados que deberán hacerlo con DNI (original y fotocopia) y boleta de cobro de haber jubilatorio.En el lugar, personal dedicado a atención al usuario, previamente capacitado en instalaciones municipales, asesorará a los vecinos que se acerquen para registrarse en el sistema.Los días y horarios de atención al público fueron establecidos de la siguiente manera:lunes a viernes de 7:30 a 12:30.lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 19:30.Quienes posean la SUBE adquirida en otra localidad adherida del país, no deberán realizar ningún trámite y podrán viajar con normalidad.