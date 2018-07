"No tenemos que hablar con otros partidos"

"Nosotros no tenemos nada que hablar con los partidos que defienden los intereses del gobierno. No es nuestra política, ya que tenemos nuestro programa que se discute en un congreso anual y seguimos un programa en defensa de los intereses de los trabajadores. No tenemos nada que ir a discutir con los partidos que defienden a la burguesía o a la clase dominante", expresó Ferreyra y cargó duramente contra el concejal Menossi: "Hugo Menossi, para dar un ejemplo local, larga esta medida demagógica de congelamiento de su sueldo, que está por encima de las 60 lucas largas, pero que a su vez le larga una ordenanza municipal a la empresa que tiene la concesión del gasoducto en Rafaela y la zona, para que justamente la eximan de impuestos a la empresa y así tener más ganancias. Nada tenemos que ir a hablar con estos tipos, nosotros hacemos la denuncia pública y tratamos de organizar a los trabajadores, en los lugares de trabajo, en la calle y para que en determinado momento podamos llegar a conformar un gobierno de trabajadores que es lo que planteamos desde nuestras bases", destacó al respecto. A modo de cierre, Caloia se refirió a un posible debate y alertó que "no es que no queramos dialogar porque no queramos. Si ellos quieren debatir vamos a darle un debate, porque el Frente de Izquierda da un debate político. Pero acá hay maniobras que no las podemos avalar. Queremos discutir lo que realmente le está pasando a la clase trabajadora: un ataque brutal y congelamiento salarial de gente que está totalmente alejada de la realidad material de quienes dicen representar", finalizó.