Los planteles del Provincial

Faltan pocas horas para que Rafaela reciba a la provincia con la realización de un nuevo torneo de mayores de básquetbol luego de 7 años, donde buscará nuevamente el título que supo lograr en 2011 en el Coliseo ante Rosario de la mano de Roberto Vico, cortando una sequía de 21 años sin lograr el campeonato. Este viernes se pondrá en marcha una nueva ilusión, ahora con Marcelo Miretti al frente del seleccionado que lo tendrá al rafaelino Roberto Acuña, el jugador franquicia, quien será una de las máximas atracciones del evento, ya que forma parte del seleccionado nacional que conduce la Oveja Hernández (el otro es el santafesino Tayavek Gallizzi). De cara al debut de mañana a las 21 en barrio Parque Ilolay ante Reconquista, el combinado local se encuentra en la recta final de su preparación, ya con la mente, seguramente, en alcanzar una nueva final ante su gente. Los 8 planteles confirmados los detallamos a continuación:Tadeo Mire, Santiago Caligaris, Facundo Chiabotto, Franco Chiabotto, Joaquín Giordana, Rodrigo Acuña, Roberto Acuña, Guillermo Saavedra, Mariano Cerutti, Hernando Aveldaño, Lautaro Marconetto, Jonatan Faber. DT: Marcelo Miretti. Asistente: Gerardo Velazco. PF: Federico Ruatta y Diego Romera.Nicolás Solari, Sebastián Puñet, Sebastián Copello, Jordi Godoy, Matías Borsatti, Lucio Delfino, Gonzalo Sabatini, Martín Gómez, Iván Basualdo, Nahuel Basualdo, Tayavek Gallizzi, Agustín López. DT: Sebastián Saborido.Franco Borsellino, Guido Mariani, Pablo Fernández, Rodrigo Sánchez, Marco Luchi, Omar Cantón, Lautaro Suárez, Joaquín Ríos, Julián Eydallin, Agustín Chiana, Maximiliano Yanson y Gonzalo Caviasso. DT: Gonzalo Pastorino.Milton Vittar, Octavio Lagger, Juan Cruz Forneo, Alejo Crotti, Leonardo Gandolfo, Esteban Ledesma, Jeremías Ledesma, Sebastián Abba, Horacio Rigada, José Brancolino, Gustavo Calorio, Alejo Traverso. DT: Andrés Poi.Jonatan Basualdo, Maximiliano Robledo, Jonatan Morero, Alejo Britos, Genaro Priotti, Leónidas Del Castillo, Luciano Copello, Guillermo Kenig, Agustín Caffaro, Joaquín Cingolani, Gonzalo Flores y Germán Boero. DT: Sergio Britos.Jonatan Torresi, Gino Avenali, Aquiles Montani Wortzel, Uriel Pascualetto, Celestino Cupulutti, Luciano Valinotti, Francisco Aguilar, Lisandro Fernández, Emanuel Carmona, Emiliano Vives, Ángelo Carlachiani, Alexis Mato. DT: Federico Giulianelli.Damián Palacios, Alexander Fermani, Gabriel Hospital, Leandro Gerez, Laureano Zalio, Lucio Varani, Nicolás Helman, Martín Mondino, Fausto Villán, Mateo López, Tomás Nicolau, Danilo Rivero. DT: Diego García.Juan Frigeri, Marcos Piedrabuena, Matías Galligani, Sebastián Molina, Ignacio Aguirre, Pablo Bandeo, Lucio Castellani, Emanuel Arévalo, Marco Bosch, Facundo Lorenzón, Lucas Beltrame, Juan Aguirre. DT: Diego García., Ben Hur: a las 18 Rosario vs. Oeste y a las 21 Rafaela vs. Reconquista., en Atlético: a las 18 Noroeste vs. Cañadense y a las 21 Venado Tuerto vs. Santa Fe.en Ben Hur, a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21, perdedor 2 vs. ganador 1.en Atlético, a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21 perdedor 2 vs. ganador 1.a las 10:30, semifinales, 1° Zona A vs. 2° Zona B en Ben Hur; y 1° Zona B vs. 2° Zona A en Atlético. En caso de clasificar el equipo anfitrión a semifinales, disputará su partido en el estadio del club Ben Hur.Por la tarde, el encuentro por tercer y cuarto puesto será a las 17 y la final a las 19, en el Coliseo del Sur.