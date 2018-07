50 años después, todo sigue igual

(Desde Moscú, Rusia). - Cuantas leyendas se han contado desde aquel entonces, algunas que se refutaron por las imágenes, que allá a mediados de la década del '60 (del siglo pasado), no eran demasiado confiables y otras que el tiempo las convirtió en tales y que son tan ricas de repasar, fundamentalmente, porque son muy buenas, un hecho fundamental según Alejandro Dolina, para que prosperen en el tiempo.

¿Habrá sido cierto que Antonio Rattin se sentó en la alfombra real, en repudio a su expulsión en el partido frente a los ingleses en el mítico estadio de Wembley; o que nunca fue gol uno de los que en la final de ese mundial, marcara Geoff Hurst para los anfitriones (para muchos el balón pasó por afuera del arco) que les permitió levantar el único trofeo de éste tipo en la historia de un deporte de los que dicen haberlo inventado?

Los episodios evidentemente hicieron carrera y entre pintorescos, veraces e injustos, nos trajeron de la mano a esta noche gris y por momentos lluviosa de Luzniky, el gigantesco estadio que cobijo a ingleses y croatas en una de las semifinales de esta apasionante Copa del Mundo que Rusia ha organizado sin fisura alguna.

La cita no es improcedente; han pasado más de 5 décadas e Inglaterra, que nunca más volvió a jugar una final, deberá seguir esperando, porque esos tipos vestidos con una camiseta a cuadros rojos y blanco, acabaron con ese sueño para pasar a escribir la suya con todo derecho por su coraje y arrojo.

Croacia ha subido al podio pase lo que pase el domingo en la final y su nombre recorre el planeta fútbol que le guiña un ojo y lo invita a pasar al salón de la fama. Nombres como Perisic, Rakitic, Modric y Mandzukic entre otros, levantaron bien alto la bandera e hicieron trizas todas las estimaciones previas a esta competencia.

Croacia le ganó a Inglaterra y se apropió de ese objetivo, el mapa del fútbol del mundo se sigue modificando como, se modificó el de este país hace 3 décadas o el de los Balcanes, como para establecer un increíble hilo conductor con este maravilloso juego.



“UNA EXPERIENCIA

FASCINANTE”

Así lo define el periodista y conductor Matías Martin con quien nos encontramos en el Centro de Prensa luego de la semifinal entre Inglaterra y Croacia. “Todavía me dura la desazón por la mala imagen que dejó nuestro seleccionado, que evidentemente, no estuvo a la altura de las exigencias de un campeonato de este envergadura. Decimos tener lo mejor, pero cada vez, nos cuesta más demostrarlo y en este caso, debimos dejar este país de manera prematura en relación a los antecedentes. Revertirlo no es tan sencillo de instrumentarlo por las grietas que sigue habiendo en el fútbol argentino que conspiran contra la estabilidad y el desarrollo de un proyecto que se sustentable”, dijo.

Matías Martin es uno de los comentaristas además, de TNT en los partidos de la Superliga. Con él abordamos además, el tema Sampaoli: “Ha dejado una imagen confusa, no fue ese entrenador que vimos en otros ciclos, que son lo que lo trajeron a este cargo; hubo demasiados rumores en la previa de este Mundial y durante este tiempo aquí en Rusia, no me voy a meter con cuestiones personales y que deben quedar dentro del grupo de jugadores y cuerpo técnico, pero lo visible, fue muy pobre y eso se notó en la cancha donde, salvo el primer tiempo frente a Nigeria, casi nunca el equipo estuvo en torneo y los méritos se perdieron definitivamente ante Francia, más allá que en el final se pudo dar un resultado milagroso. Así estuvimos, viviendo de milagros y se terminó rápido”.

Para el cierre, nos dejó una opinión de su experiencia aquí en Moscú: “Rusia un país fascinante, todo lo vinculado al Mundial, fue de primera y su gente muy respetuosa y servicial. Muchos llegaron con preconceptos a este país pero, los hechos han demostrado que la organización y la seguridad funcionaron de manera impecable y esto levanta mucho la nota; por acá pasaron hinchas de todas partes del mundo, incluidos aquellos que vienen de regiones con conflictos políticos y nada preocupante pasó, para los tiempos que estamos viviendo, es el aspecto más importante y el que más desvela a los organizadores. Ne llevo un grato recuerdo".

Y se apagó el día y tuvimos que pedirle prestado varios minutos al jueves para redondear el informe y descansar nuestra mirada tan activa, en otra jornada vibrante de fútbol y emociones en un campeonato que nos estruja por momentos hasta el alma y esa es una buena gimnasia después de un mes a 15.000 km de nuestra tierra.

Volveremos en un par de días a este coloso ubicado en las márgenes del río Moscova, será partido nº, 64, es decir, la final de la Copa del Mundo que jugarán, Francia, el combinado que más veces llegó a esta instancia en los últimos 20 años y un tal Croacia, portadores de la Fe como pocos en el mundo, un cruce no estaba en los planes de nadie ni el los pronósticos de las osados.

Periodista acreditado por LA OPINION en el Mundial de Rusia 2018.