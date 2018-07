Tamberos reclaman una suba de precios

Tamberos resolvieron armar una Mesa de Trabajo de Emergencia para preparar los temas de la reunión el próximo martes con autoridades y representantes de la industria, en la que buscarán replantear la necesidad de fijar un precio de la leche en tranquera más alto que los costos. "Solamente, fijen precio por encima de los costos, similar al de nuestros vecinos (30cc u$s) y con eso va a empezar a tener sentido esto de las Mesas de Competitividad. Nos fundiremos antes.Nos fundimos hoy. ¡Esto es urgente!", advirtió Marcos Capelo, presidente de la Cooperativa de Tamberos de Rivadavia (Buenos Aires).Ocurre que el martes hubo un encuentro de la Mesa de Competitividad Lechera y el tema de los precios no quedó resuelto cuando para los productores lecheros es central. Tampoco participaron representantes de los pequeños tamberos de las cuencas santafesinas y cordobesas, Caprolec y Meprolsafe (Mesa de Productores de Leche de Santa Fe), tal como publicó este Diario.Por caso, el secretario de Meprolsafe, Marcelo Aimaro, insistió en que la industria debería pagar más de 8 pesos por litro de leche cuando en la actualidad abona $ 6,40, lo que convierte al tambo en una actividad no rentable.En cambio, el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, quien la presidió dijo que "llevamos adelante un nuevo encuentro de la Mesa Lechera junto a todos los actores de la cadena, donde analizamos la competitividad, las nuevas oportunidades de mercados y financiamiento para acompañar a los productores en la coyuntura actual que atraviesa el sector".En el encuentro del martes participaron entidades de productores, representantes de la industria, autoridades del Banco Provincia, Senasa, AFIP, funcionarios de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y el subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino, al que no pocos ya comenzaron a cuestionar.La Mesa de Competitividad abordó temas coyunturales y planificó para el próximo martes una nueva reunión en la que se terminaría un documento que posiblemente se transferirá al presidente de la Nación, Mauricio Macri.En este marco, la Federación Agraria Argentina (FAA) hizo saber es que la "sensación" en este tipo de encuentros es que se agota el tiempo de lo diagnósticos y que "lo urgente es encontrar las medidas que brinden una solución".Mariela Agüero, tambera de la entidad, expresó que "el Gobierno no tiene voluntad de arbitrar entre la industria y el productor con respecto al precio. Plantea que debemos arreglarnos entre nosotros, lo cual obviamente no coincide con nuestra posición histórica". "Si el Estado no ayuda a poner equilibrio, los más chicos perdemos", señaló en nombre de la FAA.Entre los temas pendientes "está la necesidad de refinanciar los créditos que ya fueron tomados por los productores. También los plazos de cobro de la leche, para tener algún mecanismo que permita al tambero defenderse de los permanentes aumentos de costos", dijo la productora.