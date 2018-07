Llegaron a la mitad del camino

El torneo oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su 11° capítulo y ahora restan por jugarse la misma cantidad de partidos. Están en el punto medio.Por el lado de la Zona Sur fue Atlético Florida de Clucellas el que quedó libre, en la Norte, el Deportivo Tacural.Todo lo sucedido en esta nueva fecha y lo que se le viene a cada club:Talleres (MJ) 1 (Ticiano Moreno) - Dep. Josefina 2 (Valentino Liendo y Agustín Ribodino), Atl. Esmeralda 0 - Libertad E.C. 0, Bochazo 0 - La Hidráulica 0, San Martín 2 (Francisco Colombani y Juan Banchio) - Zenón Pereyra 2 (Tomás Leiggener y Juan Galante), Sp. Santa Clara 1 (Fernando Páez) - Atlético (MJ) 1 (Luca Caviola).Talleres (MJ) 0 - Dep. Josefina 1 (Manuel Cremasco), Atl. Esmeralda 2 (Mattias Juárez x 2) - Libertad E.C. 2 (Enzo Peretti y Máximo Imhoff), Bochazo 0 - La Hidráulica 7 (Lucas Luque, Facundo Navarro, Alejandro Lerebur, Axel Paz, Luciano Lencina x 2 y Gastón Giordano), San Martín 1 (Juan Banchio) - Zenón Pereyra 2 (Juan Galante y Tomás Areco), Sp. Santa Clara 1 (Lautaro Bergia) - Atlético (MJ) 0.Talleres (MJ) 0 - Dep. Josefina 5 (Santiago Barrale x 2, Lautaro Armando, Emanuel Bottero y Nahuel Acosta), Bochazo 0 - La Hidráulica 2 (Ariel Peralta y Lautaro Giménez), San Martín 1 (Leonardo Vera) - Zenón Pereyra 0, Sp. Santa Clara 1 (Santino Suppo Spila) - Atlético (MJ) 1 (Nicolás Dominino). A Atl. Esmeralda le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional.Talleres (MJ) 2 (Máximo Godoy y Gabriel Moyano) - Dep. Josefina 0, Bochazo 0 - La Hidráulica 1 (Lucas Franco), San Martín 1 (Lisandro Sansone) - Zenón Pereyra 2 (Felipe Gutiérrez x 2), Sp. Santa Clara 0 - Atlético (MJ) 2 (Ramiro Jaime y Dylan Lazzaroni). A Libertad E.C. le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional.San Martín de Angélica vs. Atlético María Juana, Bochófilo Bochazo vs. Zenón Pereyra, Atlético Esmeralda vs. La Hidráulica de Frontera, Talleres de María Juana vs. Libertad Estación Clucellas, Atlético Florida de Clucellas vs. Deportivo Josefina. Libre: Sportivo Santa Clara.Independiente Ataliva 2 (Martín Colombo y Lautaro Ricarte) - Dep. Aldao 0, Dep. Ramona 3 (Nicolás Salusso x 2 y Tomás Panero) - Dep. Bella Italia 6 (Gonzalo Fontana x 5 y Joaquin Sandes), Tiro Federal 1 (Andrés Rasso) - Sp. Roca 0, Unidad Sancristobalense 0 - Arg. Humberto 2 (Marcelo Oliva x 2), Arg. Vila 0 - Moreno de Lehmann 4 (Mateo Castillo, Agustín Senn, Lautaro Tenurio y Martin Olmos).Independiente Ataliva 2 (Bruno Villalba y Dante Alvarez) - Dep. Aldao 2 (Marcos Diez y Rodrigo Bonazza), Dep. Ramona 2 (Santino Arce x 2) - Dep. Bella Italia 1 (Sergio Páez), Tiro Federal 2 (Hugo Pinardello x 2) - Sp. Roca 1 (Michael Mura), Unidad Sancristobalense 3 (Gabriel Díaz x 2 y Brian Duarte) - Arg. Humberto 0, Arg. Vila 2 (Guillermo Hallet y Sebastián Ramallo) - Moreno de Lehmann 3 (Alan Ferri, Leonardo Morlachi y Alejo Kestler).Independiente Ataliva 3 (Sebastian Sereno, Alejo Barsanti y Mateo Ponzetti) - Dep. Aldao 3 (Nicolás Leguizamón x 2 y Damian Burgos), Dep. Ramona 4 (Mateo Masuero x 2, Manuel Iglesias y Leandro Sandrone) - Dep. Bella Italia 1 (José Salzgeber), Tiro Federal 4 (Iván Pinardelli x 2, Valentín Cerrudo y Tomás Roldán) - Sp. Roca 0, Unidad Sancristobalense 1 (Lucas Paiva) - Arg. Humberto 1 (Mateo Sudano), Arg. Vila 0 - Moreno de Lehmann 8 (Benjamín Castillo x 3, Nahuel Ben x 2, Tomás Giordano, Lautaro Nieva y Fernando Turquetti).Independiente Ataliva 1 (Ciro Alberto) - Dep. Aldao 2 (Juan Ignacio Leurand y Bautista Beccaria), Dep. Ramona 3 (Juan Bravo x 2 y Elías Vicedo Rico) - Dep. Bella Italia 0, Tiro Federal 4 (Agustín Farías x 2, Natanael Córdoba y Alejo Karchevsky) - Sp. Roca 0, Unidad Sancristobalense 0 - Arg. Humberto 1 (Joaquín Trutali), Arg. Vila 0 - Moreno de Lehmann 1 (Francisco Gaido).Unidad Sancristobalense vs. Moreno de Lehmann, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Argentino de Humberto, Deportivo Ramona vs. Sportivo Roca, Independiente Ataliva vs. Deportivo Bella Italia, Deportivo Tacural vs. Deportivo Aldao. Libre: Argentino Vila.