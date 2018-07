Ferro no pudo con Unión

Anoche se cerró la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el juego que se había suspendido el pasado viernes por falta de luz en Sunchales y Unión, con gol de Lucas Medina (19m ST), le ganó 1-0 a Ferrocarril del Estado. El elenco de barrio Los Nogales terminó con diez por la expulsión de su delantero, Emanuel Chingolani (29m PT).Esta noche se pondrá en marcha el segundo capítulo del Clausura de Primera A liguista con el adelanto que jugarán 9 de Julio y el Deportivo Tacural, desde las 22 hs, en el estadio Germán Soltermam. El árbitro principal será Víctor Colman.El programa completo de la fecha 2: Hoy, a las 22 hs (Reservas 20:30 hs) 9 de Julio vs. Deportivo Tacural. Viernes 13/07, a las 21:00 hs (Reservas 19:30 hs) Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes; 22:00 hs (Reservas 20:30 hs) Argentino de Humberto vs. Ben Hur. Sábado 14/07, a las 16:30 hs (Reservas 15 hs) Unión de Sunchales vs Florida de Clucellas. Domingo 15/07, a las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Libertad, Brown de San Vicente vs. Deportivo Ramona, Sportivo Norte vs. Peñarol.En la tarde de ayer desempataron en quinta división Ben Hur y Brown de San Vicente y el título terminó siendo para la BH que en la definición por penales (igualaron 0 a 0) se impuso por 4 a 1. En la categoría 2006, que tuvieron que desempatar Unión y Atlético de Rafaela, los de Sunchales festejaron el título también en una definición que tuvo que ir a los penales tras igualar 1 a 1. Los Bichos Verdes se impusieron 3-1.