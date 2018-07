Al advertir sobre la cuestión de la objeción de conciencia y las sanciones para los profesionales de la salud, la ginecóloga María de los Ángeles Carmona manifestó que “los médicos no podemos trabajar bajo presión de cárcel”, según publicó el sitio parlamentario.com.Pero Miguel Pichetto, titular del bloque Justicialista, salió al cruce de la médica y le advirtió: “En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”.Esta posición generó un contrapunto con otro integrante del bloque peronista, José Mayans, quien se diferenció de Pichetto. “Yo disiento con el presidente del bloque. Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, todos, el sector público y el sector privado. No es que sale una ley para el sector público o para el sector privado”, dijo.