Dan de baja recompensa por hallar al submarino

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Ministerio de Defensa de la Nación dio de baja una recompensa de casi 100 millones de pesos que había ofrecido en febrero pasado para localizar al submarino ARA San Juan, que está desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

La decisión fue adoptada mediante la resolución 717/2018 del Ministerio de Defensa, y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro Oscar Aguad. La recompensa que estuvo vigente desde el pasado 14 de febrero, consistía en 98 millones de pesos destinados a "aquellas personas que brindaran información y datos útiles que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa" del submarino.

En la norma publicada este miércoles se argumentó que "no obstante el esfuerzo denodado del Estado nacional para coordinar y aunar las acciones tendientes a obtener información certera, precisa y veraz que permitieran determinar con precisión la ubicación del Submarino ARA San Juan, la medida en ciernes no ha logrado cumplimentar su objetivo último".

Y se añadió: "La finalidad destinada a generar los incentivos adecuados para que la búsqueda realizada por el material naval de la Armada Argentina sea complementado con la participación de empresas del sector privado, ha resultado a esta altura infructuosa".

El pasado 4 de julio, el ministro Aguad le había confirmado a los familiares de los tripulantes que la licitación que había preadjudicado la búsqueda del submarino a una empresa española quedó sin efecto, por lo que iba a buscar una compra directa que estaría lista para ésta semana.

Sin embargo, los familiares le hicieron saber al funcionario que continuarán con el acampe que llevan a cabo desde el último 27 de junio en Plaza de Mayo hasta que no vean el contrato firmado con la empresa que realizará el rastrillaje del submarino.

El ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, mantuvo su última comunicación el 15 de noviembre del año pasado y desde entonces se desconoce su paradero.