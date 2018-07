Cerca de 2.000 mujeres de la UCR en Santa Fe

Durante este fin de semana, mujeres radicales de todos los rincones del país y entre ellas una delegación de rafaelinas, se dieron cita en la capital provincial para debatir sobre políticas públicas que generen las condiciones para una sociedad más junta e inclusiva. Dieciséis fueron las temáticas de los talleres, abarcando temas como Trabajo, Educación, Trata de Personas, Economía, Diversidad, Trabajadoras rurales y campesinas, Derechos Sexuales y Reproductivos, Estrategias de participación feminista, Adultas mayores, etc, constituidos en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral.

Antes, el séptimo encuentro tuvo su acto de apertura en la recuperada Estación Belgrano con la presencia de todas las delegaciones. Desde el escenario recibieron la bienvenida especial del Intendente de la ciudad y ex presidente de la UCR nacional José Corral; de Caren Schibelbein por el Foro de Mujeres Radicales de la pcia. de Santa Fe; Adriana “Chuchi” Molina por el Ente del Area Metropolitana; la Dip. Provincial Patricia Tepp; Ramón Soques por el Comité Provincial de la UCR; Paula Mascheroni por el Comité Dep. La Capital; Ma. Silvia Migno por la Sec. De Género de la UCR provincial; Alejandra Dupuy, del Min. de Desarrollo Social del gobierno de la provincia de Santa Fe; las diputadas nacionales Karina Banfi, Brenda Austin, Olga Rista y Teresita Villavicencio; y las parlamentarias del Mercosur María Luisa Storani y Lilia Puig de Stubrin.

La principal característica que tiene el Encuentro, desde su creación hace más de 30 años, es la horizontalidad ya que no hay conferencias magistrales ni paneles: mujeres de todas las edades, profesiones, líneas internas, incluyendo legisladoras y funcionarias, debaten en los talleres en igualdad de posición. Sus conclusiones son remitidas a todos los estamentos políticos para que esto se plasme en políticas públicas concretas.

Este año, el Encuentro se vio atravesado por el debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, luego de la media sanción. Pañuelos verdes y celestes estuvieron presentes en los actos y en las discusiones. Las diputadas nacionales radicales que participaron activamente para lograr la media sanción brindaron un informe especial, luego del Acto de Apertura. Karina Banfi, Carla Carrizo, Brenda Austin, Alejandra Martínez, Teresita Villavicencio, Olga Rista y Tamara Hall de Franja Morada, acompañadas de la parlamentaria del Mercosur María Luisa Storani, rindieron cuenta del trabajo realizado.

La otra consigna importante fue la Paridad en los cargos electivos, que ya cuenta con legislación nacional y en algunas provincias del país. En Santa Fe, la ley está ahora en Senadores, luego de la media sanción de los diputados provinciales. Bajo esa bandera se marchó el domingo por el Bv. Gálvez, para finalizar con la lectura de las conclusiones de cada taller y la elección de la nueva sede: en 2019 la Ciudad Autónoma de Bs. As. tendrá la responsabilidad de ser la anfitriona.



DOCUMENTO FEMINISTA

BASADO EN EL PREAMBULO

Al finalizar el Acto de cierre, las diputadas nacionales presentes leyeron un documento, redactado en conjunto e inspirado en el Preámbulo de la Constitución Argentina. A continuación, la transcripción completa:

"Nosotras, las mujeres radicales de todo el país, reunidas en Santa Fe en un momento histórico de afianzamiento democrático, con el objeto de constituir un radicalismo que respete la paridad de género en los cargos electivos y partidarios; afianzar la sororidad entre mujeres y la solidaridad en la diversidad, la tolerancia, el respeto y la pluralidad; consolidar el derecho a la educación sexual integral y a la salud reproductiva de mujeres y niñas en todas las provincias argentinas; proveer a la justicia de perspectiva de género con la descentralización necesaria para la plena efectividad de los derechos de todas las mujeres; promover el bienestar general a través del diseño e implementación de políticas públicas para lograr la autonomía económica y exigir la equidad para eliminar las brechas salariales y laborales; asegurar la igualdad de condiciones necesarias para poder desarrollar carreras científicas, profesionales, artísticas, eliminando las desigualdades de acceso, permanencia y crecimiento. Para nosotras, para nuestras hijas y para nuestra posteridad, a través del respeto por la soberanía popular, a las instituciones democráticas, a la división de poderes y a la Constitución argentina. La actitud mayoritaria nos da la autoridad ética y política para convocar a nuestros Senadores y Senadoras a que avancen en el tratamiento de la media sanción de la IVE. Nosotras y nosotros somos la vida, somos la paz, somos la UCR".