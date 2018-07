Contrapunto por el precio de la energía

La secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese, cruzó ayer al ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, en un nuevo round entre Santa Fe y el Gobierno de Cambiemos en torno al precio de las tarifas eléctricas.

El funcionario nacional expresó, este fin de semana en el programa de Mirtha Legrand en Canal 13 de Buenos Aires, que en provincias como Santa Fe o Córdoba "las dos terceras partes del costo de la energía no está en la generación sino en la distribución". "La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe le cobra al usuario dos veces solamente para llevarle la luz de la puerta de la ciudad a su casa, a diferencia de lo que cobra por distribución y transporte", por lo que "no podemos decir que un aumento en la generación del 50% -que se podría aplicar en septiembre- se traslade luego, en ese porcentaje, a la gente".

Ayer, Geese defendió las tarifas que cobra la EPE tras los dichos del ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, quien acusó a las distribuidoras del interior por los altos precios que pagan los usuarios.

En declaraciones a cadena 3, Geese explicó que si uno mira el cuadro que presentó el Ministerio de Energía en abril, “en la provincia de Buenos Aires están las distribuidoras que cobran más caro y dependen de la concesión que les ha dado la gobernación de Buenos Aires”. Sin embargo, cuestionó que tengan la tarifa más barata, lo que significaría que en realidad “son deficitarias, e ineficientes”.

“La tarifa de luz tiene la misma composición en todas las distribuidoras. Los componentes son los impuestos -que son un 30% de la factura residencial promedio-, un 40% es el valor de generación -que fija el precio mayorista y aumenta por la quita de subsidios- y el resto es el valor agregado de distribución, que es lo que a todas las distribuidoras les cuesta mantener de esas redes de alta, baja y media tensión hasta llegar a la casa de la gente”, explicó.

La funcionaria provincial planteó que “en ninguna distribuidora puede haber el mismo costo de distribución” porque el “valor agregado depende de la estructura" de cada una.“Por eso tiene que ver cómo está compuesta la provincia respecto a las subdistribuidoras que son las cooperativas”, detalló.

“El santafesino pagó (las inversiones) a través de su tarifa, pero el subsidio de la Nación en la generación sí se descontaba, que era esto inexistente que valía 38 pesos el megavatio en 2015 y hoy se lo cobran a las distribuidoras cerca de 1.100 pesos, y es lo que el ministro quiere aumentar”, cerró.

Iguacel había manifestado que “ha sido muy injusto el sistema del interior”, donde las distribuidoras “aprovecharon y trasladaron aumentos enormes a los consumidores en la distribución por el desfasaje que tenía la generación que era barata” durante el gobierno nacional anterior.

Como consecuencia, aseguró que se generaron empresas “ineficientes” cuyos costos paga “la gente del interior” y por caso citó a las provincias de Córdoba y Santa Fe donde “dos terceras partes del costo no es la generación sino la distribución, que se cobra dos veces más que la generación”.