Piden un ecógrafo para el Omnibus Sanitario

El concejal del partido "Frente Justicialista para la Victoria", Silvio Bonafede, presentó un proyecto de ordenanza en el que solicita al Departamento Ejecutivo la adquisición de "un ecógrafo portátil con tres transductores para ser destinado al Omnibus Sanitario" y que la operación se financie con "los fondos no abonados en sueldos, aguinaldos y cargas sociales por la vacancia de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Rafaela que rige desde el mes de noviembre de 2017" luego de que Brenda Vimo dejó la titularidad de la misma para asumir como secretaria de Desarrollo Social."Si bien la Salud es una responsabilidad del estado provincial, el municipio debe decidir, y encarar, por cercanía, compromiso, y por tener un diagnóstico claro de las necesidades relevadas, la decisión política de fortalecer la presencia de servicios sanitarios de calidad en el territorio", sostuvo Bonafede en los considerandos de la iniciativa.En este marco, el concejal señaló que en "la obra que desde el Ómnibus Sanitario se brinda a la comunidad se evidencia claramente el acceso a la salud que merecen todas las personas pero de manera muy especial las mamás embarazadas, y por ello es que pensamos en la adquisición de un nuevo ecógrafo como una necesidad impostergable"."Poder contar con un nuevo ecógrafo para el ómnibus sanitario demostraría con hechos una fuerte decisión política de invertir en salud pública y sobre todo en Atención Primaria de la Salud y de colocarla como uno de los temas centrales de la agenda pública de la ciudad que redunden en un beneficio al ciudadano" remarcó el legislador local.Asimismo, puntualizó que "como todos sabemos desde el mes de noviembre de 2017 el Municipio no tiene ocupado el cargo de Subsecretario de Salud y por consiguiente hay una determinada cantidad de dinero que habría correspondido a sueldos, aguinaldos y cargas sociales que no han tenido destino y se han ahorrado, pero dicha partida fue votada en el Presupuesto 2018, así como en el Organigrama Municipal la Subsecretaria de Salud". Tras insistir en la importancia de que el Municipio cuente urgentemente con un Subsecretario/a de Salud, recomendó que el dinero ahorrado durante el primer semestre por falta de la designación de un funcionario -que estimó en más de 500 mil pesos- sea utilizado para la compra del ecógrafo.