El rafaelino Mariano Brasca representará a la Argentina

No muchos saben que a partir del próximo domingo 15 de julio se estará realizando en la ciudad de Teherán (capital de la República Islámica de Irán) el certamen internacional de las Olimpiadas Internacionales de Biología; algo así como “el mundial de los estudiantes de Biología”. En este encuentro, participarán unos 270 jóvenes, representando a 70 países.Lo que hace más interesante a este certamen, no es tanto la participación de nuestro país (que lo hace desde 1996), sino que uno de los estudiantes que nos representa es rafaelino (hecho que no ocurre desde el año 2000). El alumno en cuestión esque en la actualidad cursa el 5° año de la educación secundaria en laLa delegación es completada por Violeta Sampedro (de la Escuela Municipal Paula Albarracín de Sarmiento, del partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires); Maribel Gándara (del colegio Nacional de Buenos Aires); y Guillermo Pacheco (del colegio preuniversitario del Gymnasium de San Miguel de Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán). Los alumnos serán acompañados por Graciela Raffaini y Matías Pellegrino, docentes de la UNRC. Como se puede ver, en este certamen internacional participan estudiantes de colegios donde se imparte una enseñanza de calidad notable, lo que resalta aún más el mérito logrado por Brasca.Repasemos brevemente el camino realizado por el joven: En abril del año pasado, se realizó en la E.E.S.O. 204 el certamen colegial, el cual permitió conformar el equipo que representaba a la escuela. El mismo fue conformado por Martín Soria, Lucía Berón y Mariano Brasca. En agosto, se desarrolló en la localidad de Progreso el certamen intercolegial; debido a la puntuación allí obtenida, el equipo de la escuela local ganó su pase al certamen nacional a desarrollarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el mes de octubre. Allí, obtuvieron el 4° puesto (superando a escuelas con muchos más recursos para la formación de los estudiantes, lo cual es importante destacar). Debido a ello, y a que Brasca y Berón iban a continuar en la escuela este año; pudieron participar en el proceso de selección de los integrantes del equipo nacional, junto con estudiantes de otras 10 escuelas de todo el país (aquellas que obtuvieron las mejores calificaciones). En base a los resultados obtenidos en los exámenes teóricos y prácticos en que consiste dicha selección, Brasca accedió a la posibilidad de conformar el primer equipo nacional (ya que los que obtengan las calificaciones 5° al 8° conforman un segundo equipo que participará en el certamen Iberoamericano, a desarrollarse en Septiembre en Ecuador). Una vez dentro del equipo nacional, Mariano viajó mensualmente a la Universidad de Río Cuarto, donde diversos docentes universitarios preparaban a los miembros del equipo en diversas temáticas, tales como genética, sistemática, evolución y citología, durante alrededor de 5 días.El coordinador colegial de Olimpiadas de Biología de la EESO 204 “Domingo de Oro”, Sebastián Garetto, fue el principal encargado de guiar a los alumnos a lo largo de su preparación para las tres primeras instancias (local, intercolegial y nacional); aunque también le brindó algunas ayudas a Mariano en su preparación para la selección. El docente comenta lo increíble de esta experiencia: “Al ver el nivel de las escuelas que participan, uno ya se conforma con llegar al nacional. No presionamos a los chicos para que ganen, sino que queremos que conciban a la biología desde otra perspectiva; así también queremos brindarles una instancia para “aprender a estudiar” -ya que en las escuelas cada vez se enseñan menos temas y/o se profundiza menos-. La idea principal es que los chicos no sufran tanto la brecha -cada vez más grande- entre la escuela secundaria y la universidad.” Y agrega: “además, es una experiencia muy enriquecedora para los chicos, ya que se viven jornadas de compañerismo con estudiantes de otras escuelas y provincias, donde se forman grupos que combinan el juego, las bromas y el estudio, y eso también genera un cambio en uno como docente. Los chicos no van a competir, ya que el puesto que obtiene cada equipo depende de su propio puntaje; por ello hay mucho compañerismo.”El docente agregó que “el logro de Mariano nos pone extremadamente contentos, pero hay que tener en cuenta que es fruto del esfuerzo personal y de sacrificios que él hizo, nosotros lo ayudamos con algunas cosas (a veces como docente, a veces como colega, ya que después de este año de estudio intensivo, en algunas ramas de la biología ¡sabe más que nosotros!) y también Martín (Soria), pero fueron principalmente su dedicación y responsabilidad los que le abrieron esta posibilidad.Por último, el docente comentó que “lamentablemente, la partida presupuestaria necesaria para que los chicos viajen llegó hace menos de dos semanas. Digo lamentablemente porque los chicos se estaban preparando intensivamente para representar al país en una competencia de primer nivel (en una disciplina que hace un gran aporte al desarrollo socioeconómico de las naciones), pero también estaban con la angustia de no saber si iban a poder viajar, lo cual tal vez jugó un poco en contra como factor de desconcentración, pero bueno, afortunadamente llegó. En los últimos dos años, las partidas llegan ‘sobre la hora’, no sólo para el certamen internacional, sino también para los intercolegiales y los nacionales; por lo que esta angustiante espera ya se empieza a rutinizar; y creo que con esto no se puede ‘jugar’ así, estamos hablando del futuro próximo de la educación, la ciencia y la tecnología, se debería tomar más en serio”El certamen comienza el domingo 15 con la ceremonia de apertura y una cena. El lunes 16, luego del desayuno, los estudiantes realizarán una excursión por Teherán y visitarán laboratorios que hay en la ciudad. Los exámenes comienzan el martes 17, habiendo prácticos tanto a la mañana como a la tarde, finalizando esa jornada con un evento social. El miércoles realizarán excursiones durante todo el día, y el jueves será el día de exámenes teóricos, habiendo uno en cada turno. El viernes por la mañana realizarán una excursión por el centro de Teherán, y a la tarde visitarán el museo de arte, finalizando la jornada con otro evento social por la noche. Finalmente, el sábado será un día libre, siendo por la noche la ceremonia de premiación.Más información en: http://www.ibo2018.org/