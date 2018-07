Empezó a palpitarse el Provincial de Mayores

Con la realización del lanzamiento formal, realizado anoche en la sede de la Asociación Rafaelina de Basquet, el Torneo Provincial de Mayores “Copa José Beltramino” que se disputará durante este fin de semana en nuestra ciudad dio su puntapié inicial. Con la presencia de los dirigentes de la ARB, el presidente Luis Silvano y el vice Daniel Dalmazzo, el entrenador Marcelo Miretti y los jugadores del combinado local, los hermanos Roberto y Rodrigo Acuña, el certamen ya comenzó a palpitarse. “Vengo de un mes bastante movidito. Pero justo en esta fecha se puede decir que estaba algo libre, así que aproveché para sumarme al equipo y al plantel de la Asociación Rafaelina, donde vengo a aportar mi granito de arena. Estoy muy contento de estar acá y volver a jugar en mi ciudad, ya que luego tendré que afrontar otros desafíos con Quimsa y la Selección nacional”, relató el rafaelino Roberto Acuña, el jugador franquicia de la escuadra local que intentará ser protagonista ante su gente. “Conozco algunos chicos del plantel, ya que algunos son ex compañeros, y a otros los conozco de chico cuando jugaba en Atlético. Como rafaelino, me llama mucho el hecho de poder jugar en mi ciudad. Por otro lado, es positivo volver a estar con Machi Miretti, quien fue el que me dirigió por última vez también en un Provincial. Vengo a disfrutar de este torneo y de volver a jugar nuevamente con mi hermano, ya que anteriormente lo habíamos hecho juntos en San Francisco. No siempre se pueden dar estas cosas, así que voy a tratar de aprovechar esta oportunidad”, agregó el Toro. Por su parte, su hermano Rodrigo, quien actualmente milita en Ragatas de Concepción del Uruguay que participa en el Torneo Federal, acotó que “siempre es lindo, para cualquier jugador, representar a la ciudad donde naciste y más de local, y llevarla a lo más alto posible. Tener la oportunidad de jugar con Roberto, y más estando donde está, es muy motivador”.En tanto, el técnico Miretti se refirió a la presión de ser local y sus expectativas, sobre todo con el hecho de poder tener a un jugador del seleccionado nacional. “Cero presión tenemos. Nuestra única presión es intentar hacer un buen trabajo conjuntamente con los directivos, los jugadores y el cuerpo técnico. Después, el resultado mandará, pero lo que queremos dejar instalado es el cuerpo técnico que armamos, con cuidar a los jugadores, tener un kinesiólogo, tener un PF, dos asistentes, tener toda la disponibilidad para poder entrenar todos los dobles turnos y el hotel a disposición de los jugadores. Creo que ya empezamos a dar un gran paso más allá de ganar, que a todos nos gusta. Ahí empezamos a sumar el primer granito de arena, tener una estructura y que dura en el tiempo. Eso es lo que presentamos y lo que la Asociación aceptó. Tenemos muchos jugadores del medio local y los jugadores de Liga que vienen a sacrificar su cuerpo acá lo sienten así. Si no se logra el objetivo de llegar al domingo, lo único que hay que seguir haciendo es ir trabajando y armar las mismas estructuras en otras categorías. Después, los resultados se darán con el tiempo. Si tenemos el honor de salir campeones, nada tiene que tapar que hay que seguir trabajando bien. Y si no lo logramos, estamos en el mismo objetivo. Pero esperemos ganar, obviamente”.Por último, el que tomó la palabra fue el presidente Luis Silvano, al comentar que “todos queremos ganar. Hacer un torneo como estos en la ciudad es muy motivante para todos. El esfuerzo fue grande, ya que se trata de un campeonato distinto a las formativas por la modalidad que tiene, ya que es algo más exigente. Eso genera un costo mayor para la organización. Y es por ello que agradezco el apoyo del municipio local y los legisladores provinciales que han posibilitado que esto sea más sencillo, al igual que la parte privada de la ciudad que nos ha apoyado como para que todo lo que proponemos se pueda llevar a cabo. Igual, siempre tenemos en claro lo que queremos, que es desarrollar jugadores, darle al jugador de la ARB las mejores herramientas para que pueda crecer. Hoy por hoy, en la Selección local, donde buscará llegar al domingo, hay una linda mezcla de jugadores con gran experiencia en Liga Nacional y también muchos jóvenes, de 22 a 24 años. Luego, el resultado es circunstancial y tendremos tiempo después para analizarlo y en qué debemos mejorar o que no hacer para poder seguir desarrollando esa idea”.Con respecto al torneo, se pondrá en marcha el viernes, donde se disputará en dos sedes. En la principal, en el Coliseo del Sur de Ben Hur, estará la zona de Rafaela, Reconquista, Oeste Santafesino y Rosario. Mientras que el otro grupo jugará en el Lucio Casarín de Atlético donde van a participar Santa Fe, Venado Tuerto, Cañada y Noroeste. Los partidos comenzarán a las 17:30 en Atlético y a las 18 en el Coliseo. La inauguración se desarrollará luego del primer partido, a las 20:15, y luego jugará en el segundo turno Rafaela ante Reconquista. En cuanto a las entradas, el costo para el público en general es de 100 pesos y hay un abono de $ 400 para toda la jornada. “Ahora nos falta el último respaldo, que es el de la gente, que tendrá la gran oportunidad, en 3 días, de vivir un nivel de jugadores que no todos los días lo podrá tener, salvo los equipos rafaelinos que han jugado Liga Provincial. Esto es superior a eso porque hay jugadores de Liga Nacional, TNA y tenerlos a todos juntos va a ser muy interesante. Así que los invitamos a todos a que se acerquen a ver un muy buen basquet”, concluyó Silvano.