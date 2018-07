Fue diferido el festejo patronal

Respecto de la cena tuvo que ser diferida para el 21 de julio a las 21 hs en el SUM Los Colonizadores ya que ni el grupo Juvenil ni tampoco las escuelas quisieron asumir el compromiso diciendo que no se podían comprometer a realizar un trabajo debido a la falta de compromiso de sus seguidores, especialmente del grupo juvenil.Lamentablemente esta situación no solo es propia de Palacios donde hay un desinterés total por parte de los chicos a colaborar con las instituciones locales sino de muchas comunidades como las nuestras.Del club no se les puede pedir mucho porque son pocos y hacen lo que pueden.En cuanto a las escuelas es el caso más dramático ya que se trata de recaudar fondos nada más ni nada menos que la educación de los chicos, donde luego exigen a las autoridades dinero para el funcionamiento de los edificios.Recordará la gente más grande los eventos escolares donde aunque sea poníamos el pan sobre la mesa o alcanzábamos las ensaladas con fuentes que cada uno llevaba de su casa y con que orgullo hacíamos ese trabajo. Tal vez también falta el compromiso desde la directora, el personal docente, cooperadora escolar.Finalmente asumió el compromiso la escuela rural Manuel de Sarratea.El piloto de nuestra localidad Luciano "Luchi" Correnti, participó en una nueva carrera de los Midgets del litoral, carrera que se hizo en la localidad de San Antonio.Correnti es productor agropecuario, muy buena persona, solidario, y también es el vicepresidente de la comuna local, lo que le está trayendo más de un problema.Volviendo a la carrera de San Antonio en la primera prefinal se ubicó en 3er lugar y donde no tuvo igual suerte en la final.