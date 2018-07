BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Mauricio Macri "no" vetará la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito en caso de que sea aprobada por el Senado, ratificó ayer el Gobierno luego del reclamo de la Iglesia en ese sentido. El mensaje fue enviado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras la reunión que los ministros del Gabinete mantuvieron con el Presidente en la Casa Rosada y en respuesta al pedido formulado por el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández."El Presidente ha sido claro en su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano, que implica respetar el resultado y por supuesto no vetar la ley", remarcó Peña ante la prensa, tras el encuentro del que participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, dos detractores de la iniciativa.Asimismo, el funcionario definió como "muy buena" la relación "institucional" que mantiene el Gobierno con la Iglesia Católica, así como con otros cultos, y afirmó que en la gestión de Cambiemos han sido "muy respetuosos" de la posición contra el aborto que han expresado autoridades eclesiásticas.Incluso, a pesar de las críticas internas, Peña dijo que en la Casa Rosada no sienten "que haya un conflicto" por haber promovido el debate del proyecto de ley sobre despenalización del aborto, porque -sostuvo- la discusión forma parte del "desarrollo de la vida republicana del país"."Y el Presidente ha sido claro que su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no vetar la ley", enfatizó apenas horas antes del inicio de la ronda de exposiciones en el Senado de la Nación.Y completó: "No encontramos que tiene que haber una razón de fricción por algo que está dentro del normal desarrollo de la vida republicana".Este lunes 9 de julio, en su primer tedeum desde que está al frente del arzobispado de La Plata, monseñor Fernández había pedido al jefe de Estado imitar al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que en 2008 vetó la ley de despenalización del aborto.NO RENUNCIAPor otra parte, Peña, aseguró que el cargo que ocupa en el Gobierno "no es para susceptibles" y pidió "desdramatizar" las versiones sobre supuestas internas a la vez que descartó una eventual renuncia.