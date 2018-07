Caso Ciccone: Tribunal suspendió el veredicto

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Tribunal Oral Federal Nº 4 decidió ayer postergar la lectura de la sentencia en el juicio contra Amado Boudou por la compra de la ex Ciccone Calcográfica hasta que se resuelva un pedido de recusación que formuló el ex vicepresidente contra uno de los jueces.De esta forma, el veredicto que iba a tener lugar el próximo jueves quedó suspendido sin fecha, ya que el juicio se reanudará el 7 de agosto, pero con las últimas palabras de algunos acusados.En la audiencia de este martes, las defensas de Boudou y José María Núñez Carmona recusaron al presidente del TOF 4, Pablo Bertuzzi, por supuesta pérdida de parcialidad al haber sido el candidato del Gobierno para ocupar un cargo clave en la Cámara Federal.Los magistrados Gabriela López Iñíguez y Guillermo Costabel rechazaron la recusación de Boudou contra su colega, pero habilitaron la instancia de apelación para que el planteo se defina en la Cámara Federal de Casación Penal.Se prevé que para el próximo 7 de agosto cuando se reanude el juicio la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ya haya definido el planteo de recusación hecho por Boudou y su amigo José María Núñez Carmona, también involucrado en el caso.En los argumentos del pedido de apartamiento, las defensas invocaron la falta de imparcialidad por parte del juez, a raíz del interés que el Gobierno tiene en él para ocupar ese cargo clave y, por consecuencia, en el resultado del juicio que afronta Boudou.Bertuzzi respondió que "es público hace meses" que es el candidato designado por el Gobierno para ocupar un cargo en la Cámara Federal, "con lo cual no es novedoso" ese argumento.Además, el magistrado dijo que esa situación no implica que vaya a influir en el resultado del veredicto y resaltó: "No comparto en nada la fundamentación", aseguró.Luego de un cuarto intermedio de casi tres horas para analizar el reclamo, Costabel tomó la palabra y explicó que en su voto y el de López Iñíguez se rechazaba la recusación, pero se habilitaba la instancia de apelación."Se construyó un relato con el fin de dar credibilidad a una trama conspirativa de la que formaría parte Bertuzzi en una suerte de intercambio de favores, la cual sería para concretar exitosamente su traslado a la Cámara Federal a cambio de condenar a ultranza a Boudou y Núñez Carmona y proceder a su inmediata detención", sostuvieron Costabel y López Iñíguez.Y agregaron: "Los recusantes no han podido señalar tan solo un acto con entidad tal de la que pueda inferirse parcialidad de Bertuzzi".El próximo 7 de agosto, según adelantó Costabel, tendrán lugar las últimas palabras del ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner, del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri y de Nicolás Ciccone, el antiguo dueño de la imprenta.En tanto, no se confirmó aún cuándo se le dará esa posibilidad a Boudou, Núñez Carmona y al abogado Alejandro Vandenbroele.En esta causa, la Fiscalía a cargo de Marcelo Colombo pidió una pena de cinco años y seis meses para Boudou, al igual que la Oficina Anticorrupción (OA), en tanto que la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó seis años y la inmediata detención.Según sostiene la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou -a través de su amigo Núñez Carmona y el abogado Vandenbroele como intermediarios- se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la compañía, encargada de la impresión de papel moneda.El ex vice está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, que contempla penas de uno a seis años de prisión, y cohecho.