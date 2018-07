Dujovne se reunió con inversionistas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, buscó llevar tranquilidad a inversores de Estados Unidos al asegurarles que la Argentina cumplirá el acuerdo con el FMI, aunque los hombres de negocios con los que se reunió mostraron su preocupación por el daño que pueda causar el severo ajuste fiscal que impulsa el Gobierno en las aspiraciones de reelección del presidente Mauricio Macri.Los inversores, que mirarían con inquietud el largo plazo, preguntaron cómo impactará ese ajuste en la imagen de Macri y sus chances de renovación de mandato, preocupados por la continuidad de las reglas de juego para llevar adelante operaciones comerciales en la Argentina.El Gobierno debe cumplir con una reducción del déficit a 1,3% del PIB el año que viene y esa medida puede afectar la actividad económica, con impacto en el plano social.El ministro ya retornó al país de su corta visita a Nueva York, mientras el viceministro, Guido Sandleris, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, que acompañaron a Dujovne, viajaron a Londres, con el mismo objetivo de convencer a los inversores de que la Argentina está administrando bien la crisis económica.Dujovne garantizó a los inversores que el país no precisará financiarse en los mercados externos hasta 2020 y procuró dejar un panorama optimista sobre la economía, aunque reconoció que la actividad está retrocediendo y que en el tercer trimestre caerá el consumo y se estancará la actividad."VIAJE APRESURADO"El economista Guillermo Nielsen aseguró que el viaje del ministro Dujovne a Nueva York, fue "apresurado", por que "las cosas no están claras" en la economía del país. "Me parece que el momento en el que fue el ministro no fue el más indicado, ya que no está claro si vamos a resolver la situación económica. Hay cosas que no están todavía claras. Fue apresurado ir a Wall Street en estas condiciones, no podes ir con deseos y dudas", consideró.En declaraciones radiales, Nielsen evaluó que "indudablemente los inversores están preocupados por el cambio de humor y la correlación electoral que eso puede tener. Cristina (Kirchner) sigue con una popularidad bastante alta y un peronismo racional no termina de hacer pie".