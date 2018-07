Trabajo no homologará los acuerdos salariales con sumas no remunerativas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Gobierno resolvió ayer no homologar acuerdos o convenios de trabajo que fijen sumas salariales o aumentos no remunerativos, con el objetivo de "resguardar los recursos genuinos destinados a la seguridad social". La decisión -que entrará en vigencia dentro de 30 días- se tomó a través de un decreto del Ministerio de Trabajo publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca."El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250, aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo", según el texto oficial.