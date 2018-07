Del Potro va ante Nadal

El argentino Juan Martín del Potro alcanzó los cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon, ronda en la que se medirá al español Rafael Nadal (número 1 del mundo), tras derrotar este martes al francés Gilles Simon, 53º en el ranking ATP, por 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7 y 7-6 (7/5). Simon opuso una feroz resistencia ante el número 4 del mundo durante un partido de 4 horas y 30 minutos disputado en dos días debido a la falta de luz. El lunes, a última hora de la tarde, Simon se adjudicó el tercer set tras romper el servicio de Del Potro antes de que supervisor decidiese aplazar el encuentro hasta el día siguiente. En la reanudación este martes, Del Potro tuvo que defender varias bolas de 4-1 en favor del francés en el cuarto set y a continuación pasó a dominar el marcador de este parcial. Pero incluso estando cerca de su objetivo, el argentino no lo tuvo fácil para sellar su triunfo. Del Potro no concretó ninguna de las cuatro pelotas de partido que tuvo con 5-4 y el set se resolvió en un tie-break muy cerrado. Su eficacia en el servicio marcó la diferencia en los momentos cruciales (27 saques directos). En su quinta bola de partido, la Torre de Tandil (1,98 metros) derrotó a su adversario.

Este miércoles (a las 11 hora de argentina y por Espn), el tenista de 29 años jugará sus primeros cuartos de final en Wimbledon desde 2013, cuando perdió contra el serbio Novak Djokovic en una épica semifinal. Del Potro arrastra un balance negativo de 10 derrotas y 5 victorias en sus duelos directos con Nadal.



SERENA, A SEMIS

Serena Williams se clasificó este martes a semifinales de Wimbledon, diez meses después de haber dado a luz a su primer hijo, gracias a su victoria ante la italiana Camila Giorgi, 52ª del mundo, por 3- 6, 6-3, 6-4, y está ya a sólo dos triunfos de su gran reto. La antigua N.1 del mundo (181ª en la actualidad) igualará con la australiana Margaret Court, que ostenta el récord de títulos de Grand Slam, si conquista esta edición de Wimbledon. La estadounidense de 36 años, en busca de su 24º título de Grand Slam, disputa su segundo torneo grande desde su regreso a las pistas en marzo luego de su maternidad. Williams se enfrentará el jueves por un puesto en la final con la alemana Julia Gorges (13ª), que se impuso a la holandesa Kiki Bertens (20ª) 3-6, 7-5, 6-1. La otra semifinal opondrá a la alemana Angelique Kerber (10ª) contra la letona Jelena Ostapenko (21 años, 12ª). ¿Serena Williams entrará en el cerrado círculo de tenistas madres que han conquistado un Grand Slam? La jugadora de 36 años (37 el 26 de septiembre) ha recorrido ya más de dos tercios del camino sobre la hierba de Londres. Pero para ello deberá comenzar por derrotar a la alemana Gorges, algo para lo que sobre el papel es la gran favorita. Este jueves disputará su undécima semifinal en Londres, con el estatus de gran favorita ante una jugadora que no se esperaba a estas altura de competición. Gorges cayó eliminada en primera ronda en las últimas cinco ediciones en que participó. Además, por tercera vez desde el inicio del torneo, la alemana de 1,80 metros de altura, capaz de servir a más de 200 kilómetros por hora, batalló en tres sets para llevarse el partido. En este torneo plagado de sorpresas en el que las diez primeras cabezas de serie cayeron antes de cuartos de final, la lógica fue respetada este martes. Kerber (10ª del mundo) necesitó siete bolas de partido para derrotar a la talentosa rusa Daria Kasatkina (21 años, 14ª) 6-3, 7-5. Kerber accede a semifinales de Wimbledon por tercera ocasión, después de su primera semifinal, perdida ante la polaca Agnieszka Radwanska en 2012, y su final perdida ante Serena Williams en 2016.



PREMIO PARA GABY

Gabriela Sabatini volvió a Wimbledon después de 14 años: tres décadas después de conseguir el título de dobles junto a Steffi Graf y 22 años de su retiro, la mejor tenista argentina de la historia fue invitada al Royal Box y estuvo viendo a Juan Martín del Potro frente al francés Gilles Simon en la cancha número dos del All England, donde atendió los pedidos de varios fanáticos que querían una foto o un autógrafo. Este martes se convirtió en protagonista: la mejor tenista argentina de la historia y exnúmero 3 del mundo fue galardonada con el CQS Jean Borotra International Club Sportsmanship Award en una ceremonia que se realizó en el Members Enclosure del All England Lawn Tennis Club. El premio es otorgado periódicamente a aquellos jugadores que han demostrado un excelente nivel de deportividad, acorde con los objetivos del Club Internacional.