Punto final para el Apertura

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tenía todo prácticamente definido, a cada campeón. El último fin de semana se disputó la 11ª y última fecha.En Quinta Ben Hur le ganó en San Vicente a Brown, quien llegaba como líder y con el empate era campeón, y así le quitó el invicto y estiró la definición a un mano a mano entre ambos. Hoy definirán en cancha de la “BH”, desde las 16:30 hs.En las otras categorías ya se conocía que Atlético se había quedado con el torneo de Sexta, Séptima, Novena y Novena Especial; mientras que Ferrocarril del Estado con el de Octava.En las dos Infantiles que acumulan puntos, la “Crema” ya había celebrado en la 2006 y en la 2007 quedaron igualados Atlético y Unión, que definían el título anoche, al cierre de nuestra edición.Brown de San Vicente 0 - Ben Hur 1 (Ramiro Contrera), Peñarol 1 (Nahuel Núñez) - Argentino Quilmes 2 (Alexis Barrientos y Patricio Buffa), Unión de Sunchales 0 - Dep. Libertad 0, Sportivo Norte 0 - 9 de Julio 2 (Joaquín Vianco x 2), Independiente San Cristóbal 0 - Ferrocarril del Estado 0.Brown de San Vicente 0 - Ben Hur 0, Peñarol 2 (Ezequiel Cabral) - Argentino Quilmes 1 (Rodrigo Mendoza), Unión de Sunchales 0 - Dep. Libertad 2 (Gastón Cejas y Julián Lucero), Independiente San Cristóbal 2 (Maximiliano Gorosito x 2) - Ferrocarril del Estado 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.: Peñarol 1 (Nicolás Gallardo) - Argentino Quilmes 0, Unión de Sunchales 2 (Julián Kerk y Luciano González) - Dep. Libertad 2 (Francesco Toldo y Erik Iturre), Sportivo Norte 0 - 9 de Julio 1 (Juan Scherneski), Independiente San Cristóbal 1 (Ignacio Ferreyra) - Ferrocarril del Estado 2 (Uriel Sandoval e Ignacio Mendoza). A Ben Hur le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Brown de San Vicente 0 - Ben Hur 2 (Alexis Murua y Federico Dunky), Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez) - Argentino Quilmes 0, Unión de Sunchales 1 (Tomás Cerrudo) - Dep. Libertad 2 (Tiago Avenattidatter y Brian Goro), Sportivo Norte 1 (Nahuel Guzmán) - 9 de Julio 2 (Brian Herrera y Elías Ardissono), Independiente San Cristóbal 1 (Xuan Abregu) - Ferrocarril del Estado 3 (Lucas Moralez x 3).Brown de San Vicente 2 (Facundo Isla y Atuel Cuello) - Ben Hur 1 (Gerónimo Mendez), Peñarol 1 (Enzo Wattier) - Argentino Quilmes 1 (Luka Donatti), Unión de Sunchales 1 (Uriel Funes) - Dep. Libertad 3 (Joaquín Reynoso, Gian Milanesio y Valentín Culasso), Sportivo Norte 0 - 9 de Julio 0, Independiente San Cristóbal 1 (Maximiliano Lisarraga) - Ferrocarril del Estado 0.Peñarol 1 (Martín Tell) - Argentino Quilmes 0, Unión de Sunchales 0 - Dep. Libertad 0. A Ferrocarril del Estado, Ben Hur y 9 de Julio les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal, Brown de San Vicente y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.Ben Hur 2 (Camilo Alberto x 2) – Brown de San Vicente 1 (Ramiro Galetto), Argentino Quilmes 0 – Peñarol 1 (Benjamín Rosales), Dep. Libertad 0 – Unión de Sunchales 5 (Joaquín Cabral x 2, Juan Núñez y Julián Villarruel), 9 de Julio 1 (Alejandro Díaz) – Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 1 (Valentín Reyes) – Independiente San Cristóbal 2 (Mauricio Mancilla x 2).Ben Hur 0 – Brown de San Vicente 0, Argentino Quilmes 0 – Peñarol 1 (Francisco Ferrero), Dep. Libertad 0 – Unión de Sunchales 1 (Ignacio Oggero), 9 de Julio 4 (Jorge Sarponti x 2 y Bautista Bender x 2) – Sportivo Norte 1 (Santiago Spahn). A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado, Unión de Sunchales vs. 9 de Julio, Peñarol vs. Deportivo Libertad, Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes, Atlético de Rafaela vs. Ben Hur. Libre: Independiente San Cristóbal.en los encuentros de Infantiles se invierten las localías.