Se completa la primera y el programa de la segunda

Este miércoles jugarán en Sunchales Unión y Ferrocarril del Estado para completar con el encuentro que fue suspendido el pasado viernes por corte de luz. Se jugaban 15 minutos del PT e igualaban 0 a 0. El cotejo comenzará a las 21:45 hs.Por otro lado, anoche se programó la segunda fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, la cual tendrá cuatro adelantos.Se jugará de la siguiente manera:, a las 22 hs (Reservas 20:30 hs) 9 de Julio vs. Deportivo Tacural., a las 21:00 hs (Reservas 19:30 hs) Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes; 22:00 hs (Reservas 20:30 hs) Argentino de Humberto vs. Ben Hur., a las 16:30 hs (Reservas 15 hs) Unión de Sunchales vs Florida de Clucellas., a las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Libertad, Brown de San Vicente vs. Deportivo Ramona, Sportivo Norte vs. Peñarol.