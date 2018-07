La cúpula de la UCR con la primera línea de ministros

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La cúpula de la UCR visitó ayer en la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, para analizar la situación de cara a la redacción del Presupuesto y el déficit fiscal.Pese a que se llevó a cabo luego del tenso cruce que mantuvieron los dirigentes radicales con la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, durante el encuentro no se trataron las cuestiones internas y los roces en Cambiemos y se abocaron a tratar "temas fiscales y sobre el Presupuesto", manifestaron fuentes partidarias a NA.De parte del Gobierno estuvieron presentes Peña y Frigerio, aunque más tarde se sumó Dujovne, que arribó a Balcarce 50 con varios papeles bajo el brazo."Venimos a escuchar", se limitaron a señalar desde la UCR, en alusión a que oyeron las explicaciones del ministro de Hacienda acerca de la elaboración del Presupuesto 2019.La comitiva radical estuvo compuesta por el exjefe partidario Ernesto Sanz; los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Corrientes, Gustavo Valdés; así como el titular del bloque radical en el Senado, Ángel Rozas; y el coordinador del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri.La reunión se estiró por más de dos horas en el primer piso de la Casa Rosada y luego se trasladaron hacia la Residencia Presidencial de Olivos, en donde el presidente Mauricio Macri fue el anfitrión de una cena con los referentes de la UCR.Según supo NA, la comida estuvo a cargo de la primera dama, Juliana Awada, que elaboró una picada, ensaladas y carne a la parrilla, mientras que de postre eligió frutillas con crema y merengue.El cónclave se produjo el mismo día en que el titular de la Convención de la UCR, Jorge Sappia, cuestionó duramente la alianza del radicalismo con el PRO al considerar que apenas se trató de una coalición electoral pero no de Gobierno. El dirigente calificó a Macri de "soberbio" y dijo que si las cosas siguen como hasta ahora no hay argumentos para que la UCR mantenga su acuerdo con el macrismo en el 2019.