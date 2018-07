Exigieron la libertad de Nahir Galarza

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Un grupo de unas 30 mujeres reclamó ayer la liberación de Nahir Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por el crimen de Facundo Pastorizzo, y afirmaron que "está pagando una terrible condena por callar, por tener miedo y no hablar con nadie sobre lo que le pasaba".Las manifestantes, bajo el nombre de "Todo presx es políticx", se congregó frente a la Casa de la provincia de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Suipacha 844. "Fue un linchamiento propiciado tanto por los medios de comunicación masivos como por el poder judicial y la justicia entrerriana. Transformaron a Nahir Galarza en una bruja para no poner en discusión otros temas que, no casualmente, fueron invisibilizados y desestimados. Como por ejemplo el arma reglamentaria de su padre policía. Pero también las relaciones de amor romántico y heterosexual en las que se generan las violencias machistas y la autodefensa real que pocas veces coincide con las situaciones contempladas en el código penal como parte de la legítima defensa", manifestaron a través de un comunicado.Con pancartas y caretas, las mujeres bregaron "por un transfeminismo abolicionista del sistema penal. Todx presx es políticx"."Gracias a Nahir por recordarnos que seguimos siendo ignoradas y ultrajadas. No vamos a bajar los brazos porque sabemos, y entendemos, lo que sufriste. Hoy después de una aberrante, retrógrada e inhumana condena, Nahir necesita nuestra ayuda. Hoy día, después de ser abusada, maltratada, desprestigiada, usada como chivo expiatorio, necesita nuestra ayuda. Nahir sólo tiene 19 años. Es muy vulnerable. Producto de constantes actos de violencia física y psicológica, degradantes, que ejercía contra ella Fernando Pastorizzo", afirmaron.Y concluyeron: "Nahir está pagando una terrible condena por callar, por tener miedo y no hablar con nadie sobre lo que le pasaba".