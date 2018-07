Rafaela celebró la Independencia con la presencia del Gobernador

La gélida mañana de ayer fue el marco para el acto oficial de la Provincia en conmemoración del 202° aniversario de la Independencia de nuestro país , el intendente Luis Castellano y el gobernador Miguel Lifschitz, encabezaron el acto oficial por la Independencia en nuestra ciudad. Se trata de una celebración que desde hace varios años Rafaela tiene el honor de ser la sede de nuestra provincia.A las 9:00, las autoridades se dieron cita en el Museo Histórico para asistir a las 9:30 al Te Deum en la Catedral San Rafael que estuvo presidido por el obispo Luis Alberto Fernández (ver página 9).Una vez finalizada la ceremonia religiosa, se dirigieron a la Plaza 25 de Mayo, frente al edificio municipal, donde los esperaban abanderados, docentes, familiares de los alumnos y vecinos para comenzar el acto. De las actividades participaron, además, el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini; los ministros de Gobierno Pablo Farías; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes; de Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el senador nacional Omar Perotti; el senador departamental Alcides Calvo; los diputados provinciales Clara García, Omar Martínez y Roberto Mirabella; intendentes, concejales y presidentes comunales; autoridades militares y de las fuerzas de seguridad; veteranos de guerra excombatientes de Malvinas; y representantes de fuerzas vivas de la ciudad, de colectividades, y de agrupaciones y centros tradicionalistas de la región.El Intendente fue el primero en tomar la palabra para expresar “hoy, al celebrar el 202 aniversario de la Independencia, es fundamental que reflexionemos sobre nuestros objetivos comunes y estratégicos, aquellos que nos vinculan por arriba de nuestras diferencias y son la marca de nuestra identidad como nación, provincia y ciudad”, manifestó.También dijo: “Entiendo que algunos de ellos sirven de norte para la construcción de un futuro mejor para nuestros hijos: el respecto a las instituciones de la República, la disminución paulatina pero progresiva de la pobreza, la promoción de nuestras economías regionales, el apalancamiento de las pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la educación vinculada al mundo del trabajo, la defensa de nuestros recursos naturales como riquezas estratégicas, la lucha día a día contra el flagelo de la droga y de la muerte”.Pero, además, “considero que el gran desafío de los años por venir en términos de independencia política y económica, tiene que estar en el federalismo para dejar de lado definitivamente gobiernos centralistas, en donde las reglas de convivencia estén dadas por las instituciones republicanas y no por el humor o la pertenencia política de unas pocas personas que deciden sobre todos”.LA BANDERA DEL DIALOGO Y FEDERALISMOEn Rafaela “venimos proponiendo la bandera del diálogo y del federalismo y la queremos compartir porque es un modelo que da resultados positivos, que nos ayuda a gobernar la ciudad. Somos conscientes de que en cada rafaelino hay un ciudadano exigente que nos pide coherencia para decidir, firmeza para dirigir y grandeza para entender a quien piensa diferente. Pero también sabemos que hay un ciudadano que aporta, participa y se compromete con la ciudad a través de las casi 300 organizaciones no gubernamentales que existen”.“Nosotros como gobierno local estamos convencidos que en momentos duros y complejos como el que estamos atravesando, debemos fortalecer nuestros programas y obras para generar una política anticíclica que aminore los efectos de este ciclo de acortes y ajuste. Para ello necesitamos más que nunca la ayuda y el acompañamiento de los gobiernos provinciales y nacionales”, declaró Castellano.También, destacó: “Acá más que nunca es donde necesitamos y pedimos el federalismo en la distribución de los recursos para avanzar en obras de infraestructura, programas de educación, de empleo y mitigar los tremendos efectos sociales que provoca el dolor de no tener lo que se necesita como mínimo para vivir”.“En un mundo aceleradamente cambiante y diverso, donde los intereses de los ciudadanos se recortan y se agrupan cada vez en más temas, es cuando más tenemos que fortalecer el diálogo entre los dirigentes y ciudadanos, es cuando más necesitamos ser federales para poder repartir equitativamente los recursos, acentuando cuáles son los temas de Estado que nos vinculan por sobre nuestras diferencias para que volvamos a creer y enamorarnos de este maravilloso país, provincia y ciudad. Y podamos decir que tenemos futuro porque somos libres”, finalizó la máxima autoridad del Ejecutivo local.LIFSCHITZLuego de un recorrido por la historia, el Gobernador Lifschitz resaltó “el valor y el coraje de aquellos congresales que, reunidos en una localidad del interior de la Argentina de hoy, se pararon frente a las potencias más importantes del mundo y las desafiaron declarando la Independencia Nacional”.“Independencia y soberanía hoy adquieren nuevos sentidos. En un mundo globalizado como en el que estamos viviendo, se hace más importante que nunca pensar en qué consiste la independencia y la autonomía para poder integrarnos de una manera inteligente en ese mundo”, afirmó el gobernador.“Hoy estamos en el siglo XXI, en un mundo que cambia aceleradamente, y estamos una vez más ante el desafío de pensar el país desde Santa Fe, frente a la actual crisis económica que genera incertidumbre sobre el valor del dólar, de los salarios, sobre los precios que nos preocupan a todos y que nos traen reminiscencias de otros momentos de la historia argentina”.“Necesitamos recuperar un proyecto común y plasmarlo en una política económica. Nos hablan de hacer ajustes y seguramente siempre se pueden reducir gastos superfluos y hacer más eficiente la inversión pública. En eso todos estamos comprometidos y dispuestos a colaborar, pero los ajustes deben hacerse con equidad para que no recaigan siempre sobre los sectores más vulnerables de la economía y de la sociedad”."En este nuevo aniversario de la Independencia, pido que nos unamos al ferviente deseo de todos los argentinos de ver a un país avanzando seguro”, concluyó.