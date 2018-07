Acueducto: Lifschitz anunció que en días se firman los contratos

El Gobernador Miguel Lifschitz anunció en el día de ayer que la semana que viene se firmarían los contratos con las tres firmas que llevarán a cabo los 5 tramos de la segunda etapa del Acueducto "Desvío Arijón". El mandatario dijo que "no hay ninguna dificultad para que esa obra comience como está previsto".

Lifschitz dio este anuncio y obvió responder de manera directa la consulta de LA OPINION: si había cambio de partidas presupuestarias y, por otra parte, si aún restaba la firma del Presidente Mauricio Macri en el decreto que ratifique el Acuerdo de Garantía para los dos créditos solicitado para la construcción de la obra: el Fondo de Abu Dhabi y la OFID de la OPEP. Quien sí respondió a la consulta de este Diario fue el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione. El funcionario admitió los cambios de partidas, y lo justificó diciendo que con los créditos en dólares (luego de la devaluación, se convirtieron en muchos más pesos) ya alcanza para concretar la obra y no se necesitan fondos propios. Por otra parte, aseguró que aún no está firmado el decreto, pero esto "no impedirá el inicio de las obras".

Antes del acto y en diálogo con la prensa, el Gobernador anunció que la próxima semana se “van a firmar los contratos con las empresas adjudicatarias” que tendrán a cargo la obra. Según detalló Lifschitz, son tres grupos empresarios que van a tomar los cinco tramos en los que están divididos los trabajos.

“Una vez que se firman los contratos, las empresas comienzan a realizar los preparativos para instalar los obradores y empezar las obras. Tenemos el financiamiento asegurado con dos créditos que fueron aprobados por la Legislatura, así que no hay ninguna dificultad para que esa obra comience como está previsto”, aseguró.

Por su parte, el Intendente Luis Castellano indicó que el acueducto "tiene que seguir siendo una obra prioritaria para la Provincia. Lo es. Necesitamos que la obra comience. Ya es harto conocida la necesidad de agua potable en la ciudad y en la región. Entiendo que esa obra tiene que priorizarse por sobre el resto".

El Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, también dijo aquí en Rafaela que "posiblemente la semana que viene firmemos contrato. Y una vez aprobado los proyectos ejecutivos, dará comienzo la obra. Estimo que será en un mes, un mes y medio".

LA OPINION también consultó al Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, para que confirme o no si hubo cambios en las partidas del Presupuesto, sacando dinero del Acueducto para dirigirlo a otras obras. Saglione lo confirmó, pero lo quitó importancia: "gracias a gestiones que hicimos por instrucciones del gobernador Lifschitz, en marzo de 2018 OFID aprobó un préstamo por U$S 50 millones para cofinanciar (junto al Fondo de Abu Dhabi, con 80 millones de dólares) la etapa 2 del acueducto Desvío Arijón. Es decir, tenemos 130 millones de dólares (3.600 millones de pesos al tipo de cambio actual) para una obra que se adjudicó a un monto por debajo de eso -cerca de los 2.400 millones de pesos-, más allá de que luego se aplican las redeterminaciones de precios. Atento a ello, lo que hicimos en ese decreto es evitar la subejecución de partidas para obras asignando las partidas a otras obras en ejecución". Dicho de otra forma: un asiento contable en donde se sacan partidas de un lugar que no se va a usar (porque la devaluación permite que el crédito en dólares sean más pesos para la obra) para llevarlo a otros trabajos públicos que sí se realizaron o que necesitan de una redeterminación de precios.

Respecto de la garantía nacional, el funcionario fue claro: "Lamentablemente seguimos esperando que culmine el trámite con el decreto nacional. El cambio en la orgánica ministerial (con la eliminación del Ministerio de Finanzas) hizo retroceder un par de casilleros el expediente del Acuerdo de Garantía, al que hay que cambiarle Ministerio de Finanzas por Ministerio de Hacienda. Insistimos con las autoridades nacionales, pero no hubo forma, porque el Ministerio de Finanzas ya no existe". Una burocracia increíble.

Pero Saglione también fue contundente: "nada de todo esto va a hacer demorar el inicio de las obras, tal como lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando llamamos a licitación el año pasado, lo hicimos apenas el Fondo de Abu Dhabi nos aprobó los pliegos licitatorios y el Directorio, la operación de financiamiento. A partir de ahí por decisión del Gobernador avanzamos con todo el proceso licitatorio, sin sujetar en ninguno de los estadíos a la firma la garantía nacional y el tiempo ha demostrado que ha sido más que correcta la decisión por parte nuestra, porque si hubiésemos esperado la autorización nacional, todavía hoy estaríamos sin la posibilidad de haber licitado la obra".