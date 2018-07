Lifschitz termina de atender a la prensa, en plena Plaza 25 de Mayo. Es que a veces los periodistas no sabemos esperar y abordamos la nota donde sea. El gobernador sale de ese "enjambre" y encara para le acto central, que será frente al Municipio.

En ese tramo, llega Néstor Seffino, presidente de la Federación de Entidades Vecinales de nuestra ciudad. Lo saluda y acto seguido le da un sobre blanco. Lifschitz sonríe y le agradece. "Queremos algunos policías más. Es lo que Rafaela necesita, es lo que reclaman los vecinos de la ciudad. Es una decisión que no tiene que tomar él. La nota es sólo sobre la llegada de más policías. Esperemos que se acuerde de nosotros", le dice Seffino a LA OPINION

En ese trayecto, corto, por el centro de la plaza, el reconocido presidente vecinal del barrio Malvinas Argentina contó que este tema ya lo habían tocado con el gobernador cuando vino por última vez a nuestra ciudad. "Ya le habíamos pedido autos, lo prometió, lo cumplió. También le habíamos pedido policías y nos dijo que en el mes de junio se iban a recibir agentes. Vamos a ver que pasa ahora. En aquel entonces lo habíamos felicitado en su momento y hoy -por ayer- le volvimos a insistir", dijo Seffino y agregó detalles de la charla: "fuimos hablando desde la Catedral hasta la Municipalidad, donde se llevó a cabo el acto. Volví a reiterarle una invitación para que se reúna con nosotros y me prometió que cuando venga con más tiempo se va a reunir. Yo me quedé conforme con el diálogo que mantuvimos. Es la segunda vez que hablo con él. La otra vez fue una charla de dos horas, donde pudimos hablar tranquilos. Ahora espero volver a encontrarnos y me dijo que así va a ser", destacó.



EL PROBLEMA ES OTRO

En un mano a mano con este Medio, el presidente de la FEV contó que tiene una comunicación "constante" con las autoridades policiales, a las cuáles califica de "muy activas". Pero agrega: "no alcanza. No todo a mi modo de ver, pasa por lo que la policía pueda hacer, sino lo que las leyes permiten hacer. A mi entender, hay leyes que no sirven, ya que no puede ser que un sujeto que robe o mate al otro día esté suelto. Me parece que aquí hay que hacer algo que ya no pasa por la policía, sino por algo que hay que cambiar mucho más arriba", destacó y agregó al respecto. "podemos tener 500 o 1000 policías más, pero no sirve de nada porque a la hora lo tenemos que largar. Es triste, da impotencia, los vecinos expresan sus situaciones, sabiendo quién te robó está libre", dijo.

A modo de cierre, contó su activa participación en las reuniones barriales. Cómo a través de los encuentros que organiza el Jefe de la Unidad Regional V, Fabián Forni, con el que tiene también buen diálogo. Pero contó también que hay algunos vecinos que se han "bajado del barco", producto del cansancio de la impotencia que genera vivir situaciones de violencia: "hay vecinos que siguen yendo a las reuniones. Otros que dejaron de ir porque entienden que no vale la pena. Nosotros insistimos siempre, ya que es la única defensa que tenemos. Podemos ayudarnos mutuamente, pero hasta ahí nomás llega la cosa si no hay una solución más acorde", concluyó.

Recordemos que Seffino hace un poco más de un año que está al frente de la Federación. Asumió en abril del año pasado y su lucha contra la inseguridad es hasta hoy en día su punto más sobresaliente en su gestión.