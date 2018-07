Comenzó a ser una realidad

Tras haber sido anunciado en el mes de mayo, el programa de acompañamiento pedagógico "Seguila!" comenzó a dar sus frutos y a partir de los últimos días ya cuenta con varios estudiantes que lograron finalizar sus estudios.Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Educación destinada a personas que aún no pudieron acceder a su título secundario por adeudar materias en las escuelas donde cursaron sus años de estudios.Con la presencia de un grupo de docentes de distintas áreas, se brinda un acompañamiento para la preparación de las materias que se deben rendir, o en las que se debe realizar algún tipo de trayecto especial, en cada una de las escuelas donde se cursaron.Es por esto que, luego de haber transcurrido días de exámenes en el calendario escolar de los establecimientos de nivel secundario, son varios los estudiantes que asisten al programa que lograron rendir esas materias y, en algunos casos, alcanzar la finalización definitiva de la escuela media.Hasta el viernes por la mañana, los jóvenes que se presentaron a rendir fueron 38. Se rindieron 41 materias: matemáticas (21 jóvenes); lengua (3 jóvenes), Inglés (3 jóvenes) y el resto se reparte entre Inglés, Química, Física, Filosofía, Ciencias Políticas, SIC, Derecho, Informática, P. Educativa y Formación Ética y Ciudadana.De esos 38 que se presentaron a rendir, 30 aprobaron entre 1 y 3 materias cada uno; 8 no lograron aprobar; y 11 lograron egresar de la escuela secundaria. Con el título en la mano, muchos de ellos ya piensan en continuar una carrera superior o universitaria. Otros, esperan tener una mejor suerte en su búsqueda laboral. Para todos, significa poner punto final a una etapa que parecía muy difícil de cerrar.Cabe destacar que, de los jóvenes que no se presentaron a rendir, 3 están haciendo trayectorias pedagógicas (Trabajos Prácticos); 10 decidieron no presentarse por cuestiones personales; 9 se presentarán en el próximo llamado de examen; y 13 son del EEMPA y rendirán en la última semana de julio.Vanesa, de 21 años, fue la primera en recibirse gracias a Seguila!. Los fines de semana y feriados trabaja en un kiosco ubicado en barrio 9 de Julio. Cuando vio la publicidad en Facebook del programa, no dudó en inscribirse. Y mediante el contacto con una de las tutoras se coordinaron las clases de consulta.Ella se presentó el martes pasado a una mesa especial en la Escuela Nº 654 "Nicolás Avellaneda" y rindió Lengua de cuarto, que le había quedado pendiente. Tras una preparación con los profesores de Seguila!, logró aprobar la última materia que le quedaba. Ahora tiene pensado estudiar Veterinaria en Esperanza. "Egresar de la universidad es mi gran sueño", admitió.Lo mismo sucedió con Oriana, de 25 años. Ella había terminado de cursar en 2015, en la Escuela Nº 428 "Luis R. de Barreiro". Solo le faltaba aprobar Matemáticas de cuarto para poder tramitar su título. Y logró hacerlo este jueves, tras haber participado de los encuentros previos que el programa organiza en la sala de lectura del Archivo Histórico Municipal, ubicado en el Complejo Cultural del Viejo Mercado."Actualmente me dedico al cuidado de niños. Me sumé a Seguila! porque el año pasado quedé desempleada y quería obtener el título para poder encontrar otro trabajo o ponerme a estudiar una carrera terciaria. El año que viene quiero empezar una carrera en el Instituto del Profesorado", expresó.Otro caso es el de Ezequiel, de 26 años. Vive en barrio Malvinas Argentinas y trabaja en una empresa metalúrgica. Pero le faltaba aprobar Derecho de cuarto para recibirse. También lo logró hacer esta semana, en la Escuela Nº 429 "M. Vecchioli"."La había ido a rendir cinco veces a la materia. Nunca la había podido aprobar. Si bien ahora cambió el contenido de la materia, con el seguimiento y el apoyo de las profesoras se me hizo mucho más fácil. Y ahora que la tengo rendida es un logro, una etapa que por fin logro terminar", dijo Ezequiel."La posibilidad de trabajar y al mismo tiempo estudiar, siempre la vine posponiendo. Porque tengo dos nenes chiquitos y en su momento demandaban más tiempo. Ahora que están más grandes va a ser un poco más fácil", completó.Para Dalma, de 21 años, el desafío fue algo más exigente. Tuvo que preparar en Seguila! la materia Lengua, tanto de tercero como de cuarto año. Ella vive en barrio Villa Rosas y se presentó con éxito a las mesas de exámenes de la Escuela Nº 654 "Nicolás Avellaneda". Estaba estudiando en el ITEC la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad, pero tuvo que abandonar por esas materias que debía. Ahora sus expectativas son encontrar trabajo y el próximo año retomar la carrera.Facundo y Brian, por su parte, asistieron juntos a los encuentros de Seguila! y fueron recibidos con mucha atención por los profesores del programa. Ellos habían ido a la escuela hasta el año pasado, pero todavía les quedaba Matemáticas de quinto. Ambos pudieron dar juntos este último paso.Facundo actualmente trabaja en una empresa láctea como empleado eventual, por tres meses. También trabaja en un lavadero, mayormente los fines de semana y en un vivero, cuando llegan camiones para descargar. "Me enteré por el programa a través de Facebook, vi una imagen y leí que servía para un caso como el mío. Ahora ya con el título conseguido espero encontrar un trabajo más tranquilo que me permita poder estudiar algo el próximo año", sostuvo.Brian está haciendo un curso de Recursos Humanos, Marketing y Administración. Se anotó en el programa gracias a una de las tutoras que conocía de haber participado en el Programa Inclusión Educativa en la vecinal de su barrio. "Espero en un futuro terminar el curso y poder conseguir un buen trabajo, acorde a lo que estoy estudiando", agregó.Teniendo en cuenta el éxito obtenido, el programa "Seguila!" continuará desarrollándose en el transcurso del año a través de la Secretaría de Educación, tanto para los estudiantes que deban cumplir con trayectorias especiales, como para quienes empezarán a preparar sus materias de cara a los exámenes de septiembre y diciembre.