El legado de los patriarcas

Indudable que el título nos pone frente al proceder de alguien que, en el transcurso de su paso por la tierra dejó una huella de luz muy difícil de eclipsar, y menos aún de tapar u ocultar, más aún si en ese sendero lumínico que ellos trazaron se vislumbraban hechos y sentencias a ocurrir en lo futuro, y que a la postre con el paso del tiempo tuvieron confirmación afirmativa, dado que tales conceptos vieron la luz tal cual fueron profetizados por aquellas mentes, adelantadas a la realidad del momento.

Como primer ejemplo, tomaremos un pensamiento transcripto por nuestro principal e inconmovible Padre de la Patria, José de San Martín, reflexión que ya hicimos pública en otra oportunidad a través de este diario, aunque lamentablemente nos mostrará el limitado avance que nos determina el escaso crecimiento intelectual que demostramos como Nación, desde aquellos días hasta el actual transcurrir de nuestro " ahora".

Antes de emprender la grandiosa epopeya hacia el Perú allá por 1820, San Martín declaraba: "Compatriotas; si dóciles a la experiencia de 10 años de conflictos no dais a vuestros pasos una dirección prudente, temo que cansados de la anarquía , suspiréis al fin por la opresión y recibáis el yugo del primer aventurero que se presente. Fruto de las guerras civiles vendrá un Luzbel de ojos azules que irá a sentarse en el trono sangriento de una tiranía para prolongar vuestra servidumbre".¿Cuántos demonios de ojos azules ocuparon el sillón de Rivadavia, con espíritu despótico y absolutista, después del tiránico Juan Manuel de Rosas?

Pero en el transcurrir de la República Argentina de aquellos tiempos hasta nuestro contemporáneo presente, existió otro patriarca notable, no solo por su amplio dominio profesional, ni tampoco por haber fenecido sus días en Francia como lo hiciera casi siglo y medio antes San Martín, sino por predicciones que poco a poco nos van demostrando su realidad a través de los hechos. Este hombre es el Padre de nuestro Folclore Nacional, don Atahualpa Yupanqui.

En el año 1973, en una carta enviada desde Francia a su señora esposa que residía en Cerro Colorado (Córdoba) expresaba lo siguiente sobre la vuelta de Perón a la Argentina, (misiva que puede ser encontrar en el libro "Cartas a Nenentte", página 241), y expresaba lo siguiente:" Se organizan si, pero no para salvar a al República, sino para dominarla por el terror y la burla, con la venganza y la soberbia. Perón es, ha sido y será siempre un fascista, cobarde y ambicioso. Cuenta con mucho pueblo, porque la inmadurez de nuestros criollos es evidente"..

Los hechos reales y concretos nos muestran que don Ata no estuvo muy alejado de la realidad, no solo en lo referente al líder, sino que gobiernos posteriores a su desaparición física, usaron su figura, su bandera y sus preceptos a fin de convencer a"nuestros criollos" para finalmente robarse un país entero como lo prueban los hechos concretos, a la vista de cualquier persona que entienda ( o quiera entender) la cruda realidad demostrada en estos momentos por pasados gobiernos populistas y demagogos.

Pero también existen seres cuyas conductas refranescas apuntan hacia cómo producir el mal. Hermann Goering ( primer lugarteniente en el horrible, asesino y demoníaco Tercer Reich de Adolf Hitler) dejó un pensamiento muy exacto cómo gobernar a las "masas inmaduras", fin de someterlas y usarlas para beneficio de gobiernos satánicos, sin que el pueblo pueda reaccionar ante crímenes, injusticias y sometimientos.Dicha declaración se puede encontrar en el volumen Nº 2 , Almanaque de lo Insólito de Ediciones Grijalbo, y dice lo siguiente:"Naturalmente al pueblo no le gusta la guerra, pero después de todo son los líderes quienes determinan la política de un país, y siempre es un asunto simple arrastrar a la gente como uno, ya se trate de una democracia, una dictadura fascista, comunista o parlamentaria.De una manera u otra, el pueblo puede ser persuadido. Esto es fácil. Todo lo que hay que hacer es decirle que ellos están siendo atacados y denunciar a los pacifistas como faltos de patriotismo porque quieren exponer su país al peligro. Da resultado en todas las naciones".

Los tres ejemplos consignados demostraron y siguen demostrando con precisa exactitud a través de su objetiva realidad, lo acertado de sus predicciones.

En definitiva son tres advertencias sobre lo que no debemos apoyar, respaldar o favorecer, y así poder demostrar la " madurez" de nuestra mente a la hora de definir el sendero que nos permita esquivar los escollos que nos proponen estos regímenes perversos y malvados.