NUEVA YORK, 10 (AFP-NA). - El ícono pop Elvis Costello reveló el pasado viernes que ha sido tratado por cáncer, pero espera recuperarse completamente y volver en octubre con la presentación de un nuevo álbum después de cinco años.El cantante y guitarrista de 63 años, que emergió de la escena post-punk londinense con sesudas canciones repletas de juegos de palabras, informó que cancelará las seis fechas restantes de su gira europea, previstas para este mes."Hace seis semanas, mi (médico) especialista me llamó y me dijo: Deberías empezar a jugar a la lotería". Él rara vez había visto un cáncer maligno tan pequeño pero tan agresivo, que pudiera eliminarse con una sola cirugía", dijo Costello en un comunicado en su página web. .El cantante de éxitos como "Alison" y "Veronica" no especificó qué tipo de cáncer tiene, pero dijo que necesitaría de tres a cuatro semanas para recuperarse. Además, señaló que después de haberse presentado en las primeras fechas de la gira, había decidido, muy a su pesar, que no seguiría adelante con las actuaciones en Reino Unidos, Croacia y Austria."Prefería decepcionar a nuestros amigos no presentándome que seguir adelante con un espectáculo que estaría afectado y que eventualmente pondría en riesgo mi salud", dijo.Costello también anunció que espera lanzar en octubre un "nuevo disco grandioso", que ha finalizado con su banda soporte The Imposters y otros participantes.El álbum sería el primero desde el lanzamiento en 2013 de "Wise Up Ghost", en el que trabajó con The Roots, un grupo de hip-hop con influencias de jazz, de Filadelfia.Costello tiene un compromiso en septiembre en el Riot Fest de Chicago, un festival de punk y rock alternativo, a lo que le sigue una gira por Norteamérica en noviembre.En 2015, Costello presentó su autobiografía de 700 páginas, titulada "Unfaithful Music & Disappearing Ink", en la que el cantante con anteojos de nerd y dientes separados relata su sorpresa por su ascenso al estrellato. De hecho, su nombre artístico Elvis fue inicialmente una broma para burlarse de sí mismo.