El área sembrada de trigo aumentaría 22% este año

La siembra de trigo confirmó el mayor nivel de implantación en los últimos 16 años en la Zona Núcleo, con 250 mil hectáreas más, mientras el maíz apunta también a una gran expansión de área, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Así lo consignaron los técnicos de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la entidad y recordaron que en la campaña 2014-2015, por cada lote de trigo o maíz, se sembraron 3,6 lotes de soja.

"Este año, por cada lote de gramínea sólo dos se destinarán a la oleaginosa. Tras tantos años de escasas rotaciones, la Zona Núcleo no sólo mantendrá el importantísimo nivel de gramíneas que fue recuperando en estos últimos años, sino que sumaría un cuarto de millón de hectáreas más", indicaron.

En 15 días más, la siembra de trigo estaría prácticamente cerrada en la región y por esto adelantaron que es ya casi un hecho que el cultivo pasará de 1,1 millones de hectáreas del año pasado a 1,35 millones en este ciclo 2018-2019.

Las malezas que se han vuelto muy difíciles de tratar también impactan en los costos, y la opción más eficiente y menos costosa es aumentar las rotaciones de cultivos para combatirlas.

Esto también fortalece la tendencia de sumar maíz en los planes de la próxima gruesa, ya hay en firme 100 mil hectáreas más que se suman al millón de hectáreas implantadas el año pasado.

De esta manera, la soja de primera sufriría una importante baja y pasaría de cultivar 4,4 millones de hectáreas a 3,9 millones.

El trigo 2018-2019, la siembra más importante de los últimos 16 años en la región ya que hace 19 años, hubo tres campañas de trigo, la de 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, en las que la región núcleo cultivó entre 1,4 a 1,5 millones de hectáreas de trigo.

"De ahí en más todo fue cuesta abajo para el cereal. Pero hace un par de años volvió a retomar su importancia. Y en este ciclo, con un avance de siembra del 93%, se consolida su expansión con 1,35 millones de hectáreas", añadieron los especialistas.

Las escasas lluvias de la semana no fueron obstáculo, para seguir la siembra sobre unas 100 mil hectáreas más: el centro sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba prácticamente finalizaron la siembra.

Faltan 100 mil hectáreas, pero aún en las zonas más retrasadas, como en el norte bonaerense, se está avanzando muy bien, estiman que hacia el 20 de julio se termina la siembra total en la Zona Núcleo productiva.



PRECIOS EN CAIDA

Los precios internacionales de los principales commodities agrícolas retrocedieron en los últimos dos meses, lo cual genera preocupación, advirtió el analista del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón. "En los últimos dos meses, el precio de soja ha retrocedido un 10% en los mercados internacionales y un comportamiento parecido se observa en los valores del maíz", indicó Garzón en el Informe de Coyuntura de la Fundación.

Consideró que "este reacomodamiento genera preocupación y dispara interrogantes respecto de si esta tendencia negativa puede profundizarse en el futuro cercano". "La explicación del reciente ajuste de precios podría obedecer a la demanda china de soja, menos dinámica de lo que seguramente se esperaba", señaló.

Las importaciones del gigante asiático acumulaban 60 millones de toneladas al mes de mayo (desde octubre 2017), prácticamente el mismo volumen que en similar período del ciclo previo (59 millones). "Para lo que queda del año y 2019, si se atiene a las últimas estimaciones y proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los fundamentos del mercado no son bajistas", indicó el especialista.

El ciclo agrícola actual estaría cerrando a nivel mundial con menores existencias, relativas a consumo, que el ciclo previo. A su vez, destacó que los stocks volverían a descender en el ciclo que está arrancando (2018-2019). "Pero hay un riesgo importante asociado a una posible sobrestimación de la demanda mundial y de las importaciones globales en un escenario de escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y el resto de potencias del mundo.

Como ejemplo, puso que "a partir de este mes de julio, la soja de Estados Unidos ingresa a China con un arancel extraordinario del 25%, factor claramente bajista para la soja USA pero también para la soja de todo el mundo si la demanda china se ralentiza en un contexto de mayor incertidumbre".

La baja de precios de los últimos dos meses podría tener un componente de "corrección", de normalización de precios que habían subido en marzo y abril, "muy probablemente por los problemas climáticos de Argentina, y que asumido y transcurrido el evento local, la situación empiece a regularizarse de cara al inicio del ciclo agrícola 2018-2019", precisó.