Quilmes realizará el viernes un festival amateur

Con la presencia de Néstor “Tito” Giovannini, rafaelino campeón del mundo de los cruceros en 1993, este viernes desde las 22, en el Club Argentino Quilmes de nuestra ciudad (España y Gutiérrez), se llevará a cabo una velada a puro boxeo amateur organizada por el entrenador y promotor Cachito Ayana. Se anuncian en la cartelera 8 peleas entre púgiles masculinos y femeninos de nuestra ciudad y la provincia. La grilla de combates es la siguiente: Luis Duarte (Gim. Los Angeles Blanco) vs. Andrés Span (Eite Box); Ignacio Cejas (Dogo Box Barragán) vs. Dante Ponce (Santa Fe); Juan Cejas (Gym El Regreso) vs. Axel Fernández (Aldao); Florencia Ruiz (Gim. Spósito) vs. Emilce Chelini (San Javier); Jonatan Peralta (Rafaela) vs. Cristian Quiroz (Santa Fe); Maximiliano Ayana (Argentino Quilmes) vs. Lucas Quiroga (Los Angeles Blanco); desafío entre Nicolás Morlachi (Los Angeles Blanco) vs. Cristian Spósito (Gym Spósito) y en la de fondo se enfrentarán Matías “El Picante” Ayana vs. Mariano Costamagna (Aldao).Lucas Matthysse ya se encuentra en Kuala Lumpur, ajustando los últimos detalles, para defender su título mundial ante la superestrella del deporte de los puños Manny Pacquiao, este sábado 14 julio, un día antes de la final de Rusia 2018.La decepción de los hinchas argentinos por la participación de su selección en el mundial. Un triunfo de Lucas Matthysse ante una leyenda del boxeo como Manny Pacquiao, podría devolver viejos bríos al boxeo ríoplatense. Lucas Matthysse defenderá el título mundial wélter de la AMB ante Manny Pacquiao, luego de conquistarlo frente al tailandés Tewa Kiram a inicios de años. Aunque Manny Pacquiao está en un declive natural de su carrera, todavía es un boxeador de alta calidad. Este sin duda alguna será el desafío más grande en la carrera de Lucas Matthyse .Con este combate Lucas Matthyse se suma a la lista de boxeadores argentinos que han combatido a los mejores púgiles del momento: Marcos Maidana vs. Floyd Mayweather, Ringo Bonavena vs. Muhammad Alí y mucho antes 'El Toro Salvaje de las Pampas' Luis Ángel Firpo ante Jack Dempsey. El combate entre Manny Pacquiao y Lucas Matthysse se llevará a cabo este sábado 14 de julio en el Arena Axiata de Kuala Lumpur, en Malasia, a partir de la medianoche en nuestro país por Space Combate.Hay pronóstico de buen box para el sábado 14 de julio en TyC Sports Play ya que el argentino Juan José Velasco se medirá en Nueva Orleans ante el norteamericano Regis Prograis por el título interino de peso superligero del Consejo Mundial. Un dato prometedor es que tanto el Pitbull como el estadounidense llegan invictos: el argentino tiene un récord de 20-0 (12 nocauts), mientras que Prograis exhibe una marca de 21-0 (18 nocauts). Al respecto de la auspiciosa pelea, Velasco dijo a Boxeo de Colombia: “Confío mucho en mis condiciones y en el trabajo que estoy haciendo. Prograis es un pegador que hace años no tiene más de 3 rounds de acción. Se ha enfrentado a experimentados que no tuvieron las ganas que tengo yo” . La velada comenzará a las 23 hora argentina.