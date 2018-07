Advierten sobre asentamiento irregular

Una familia comenzó este fin de semana la construcción de una vivienda en un sector del denominado "Loteo Demarchi" ubicado en barrio Italia y que desde 2013 pertenece a la Municipalidad de Rafaela. Al advertirse esta situación irregular, se hizo una presentación ante la Fiscalía Regional por lo que intervino personal policial para evitar que un grupo de seis personas avance con los trabajos.

Sin embargo, la fiscal Mirna Segré dispuso después del mediodía retirar la custodia de la policía y de la Gendarmería con el argumento de que no puede intervenir por considerar que se trata de un "problema social", lo que causó malestar en el gobierno de la ciudad. "Es un mensaje preocupante que envía la Justicia", admitieron fuentes del Municipio, que incluso buscaron comunicarse con el titular de la Fiscalía Regional, Diego Vigo, y el secretario de la misma, Mario Miretti, aunque no lograron su objetivo, recordando que el Poder Judicial de la Provincia se encuentra en feria desde ayer.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este Diario, la familia que comenzó a asentarse ilegalmente sobre terrenos municipales cuenta con un espacio donde edificar. Se trata de un terreno de un familiar que le ofreció lugar para levantar su casa. Sin embargo, el titular del grupo familiar discutió con su padre por lo que ahora busca mudarse y optó por construir sin papeles en un terreno que no le pertenece.

"El riesgo es que pueda perder todo el material que compró para hacer su casa en un lote que no es de su propiedad", alertaron desde el Municipio. Aún así, la familia parece dispuesta a seguir adelante.

Cabe recordar que el Loteo Demarchi permaneció en conflicto durante años con el Municipio. Los propietarios de esa porción de tierra adeudaban impuestos al Municipio, y en el proceso sufrió el asentamiento irregular de 28 familias, lo que generó un problema económico, legal y social. Tras años de negociaciones, el Municipio aceptó recibir el terreno como forma de pago e inició un proceso de regularización con las familias instaladas, al igual que con aquellas que también construyeron irregularmente en el Loteo Aragno, al oeste de la ciudad.