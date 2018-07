Lanzamiento oficial del Provincial de Mayores

Recta final para el Provincial de Mayores de básquetbol 2018 Copa “José Beltramino” que se llevará a cabo este fin de semana en Rafaela, donde la ciudad recibirá a los mejores jugadores de la provincia. Y como el certamen ya empezó a palpitarse, la Asociación Rafaelina de básquetbol realizará una conferencia de prensa de lanzamiento del Torneo en homenaje al recientemente desaparecido dirigente del Oeste Santafesino. Dicho evento se disputará en nuestra ciudad los días 13, 14 y 15 de julio.La presentación se llevará a cabo este martes desde las 19 en la sede de la Asociación, ubicada en Eduardo Oliber e Intendente Giménez. En la misma estarán presentes autoridades, el entrenador Marcelo Miretti y jugadores del plantel que representarán al seleccionado local. Además, sigue abierto hasta este 11 de julio el período de acreditación para los medios que deseen cubrir el certamen.En cuanto a la distribución de los equipos, cabe señalar que en la Zona A jugarán las Asociaciones Rosarina, Reconquistense, Oeste Santafesino y Rafaelina (con sede en Ben Hur, Coliseo del Sur). Mientras que por la Zona B estarán las Asociaciones Santafesina, Noroeste, Venadense y Cañadense (en el Lucio Casarín de Atlético). El acto inaugural será este viernes a las 20:15 en el Coliseo del Sur. Cabe mencionar que la Asociación Rafaelina jugará siempre en el segundo turno cada jornada.Zona “A”, Ben Hur: a las 18 Rosario vs. Oeste y a las 21 Rafaela vs. Reconquista.Zona “B”, en Atlético: a las 18 Noroeste vs. Cañadense y a las 21 Venado Tuerto vs. Santa Fe.Zona A, en Ben Hur, a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21, perdedor 2 vs. ganador 1.Zona B: en Atlético, a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21 perdedor 2 vs. ganador 1.a las 10:30, semifinales, 1° Zona A vs. 2° Zona B en Ben Hur; y 1° Zona B vs. 2° Zona A en Atlético. En caso de clasificar el equipo anfitrión a semifinales, disputará su partido en el estadio del club Ben Hur.Por la tarde, el encuentro por tercer y cuarto puesto será a las 17 y la final a las 19, en el Coliseo del Sur.Tadeo Mire, Santiago Caligaris, Facundo Chiabotto, Franco Chiabotto, Joaquín Giordana, Rodrigo Acuña, Roberto Acuña, Guillermo Saavedra, Mariano Cerutti, Hernando Aveldaño, Lautaro Marconetto, Jonatan Faber. DT: Marcelo Miretti. Asistente: Gerardo Velazco. Preparadores Físicos: Federico Ruatta y Diego Romera.Nicolás Solari, Sebastián Puñet, Sebastián Copello, Jordi Godoy, Matías Borsatti, Lucio Delfino, Gonzalo Sabatini, Martín Gómez, Iván Basualdo, Nahuel Basualdo, Tayavek Gallizzi, Agustín López. DT: Sebastián Saborido.Franco Borsellino, Guido Mariani, Pablo Fernández, Rodrigo Sánchez, Marco Luchi, Omar Cantón, Lautaro Suárez, Joaquín Ríos, Julián Eydallin, Agustín Chiana, Maximiliano Yanson y Gonzalo Caviasso. DT: Gonzalo Pastorino.Milton Vittar, Alejo Crotti, Leonardo Gandolfo, Esteban Ledesma, Jeremías Ledesma, Leandro Faure, Bruno Mengoni, Sebastián Abba, Horacio Rigada, José Brancolino, Gustavo Calorio, Alejo Traverso. DT: Andrés Poi.