Fascendini: "las vicisitudes propias de una Legislatura"

El Senado provincial está complicado. En las últimas semanas no ha podido sesionar. De acuerdo a las versiones, esto se debe a que desde el oficialismo le pide que se trate el endeudamiento por otros 500 millones de dólares, la Reforma Constitucional y la ley de narcomenudeo; y la oposición no lo acepta.

LA OPINION consultó al vicegobernador Carlos Fascendini, quien debe conducir a la Cámara Alta de la Provincia sobre este tema: "son las vicisitudes propias de una Legislatura, donde hay distintas miradas, distintos partidos políticos. Pero se avanza en distintas posiciones. La ley de narcomenudeo se ha pasado a las comisiones y está seguramente para tratarse. Podrá haber algunas modificaciones. Sobre los otros temas, dependen de encontrar los consensos políticos para que se puedan sancionar. En la medida en que se encuentren, la sanción llega rápido".

¿Qué impide esos consensos? Fascendini insistió con el concepto: "hay distintas miradas, distintas preocupaciones. Con respecto al endeudamiento, por ejemplo, cuáles son las obras a financiar. Los senadores ponen una especial mirada en sus territorios para ver qué obras se incluyen. Hoy también preocupa la situación financiera, no solo nacional sino también internacional. Eso hace a que se tengan muchas precauciones".

Con respecto al narcomenudeo, agregó que "ustedes saben que hay distintas posiciones respecto de esto. Es una cuestión que es transversal, que no es partidaria. Hay pensamientos diversos, en distintos partidos, lo que hace más difícil poder encontrar una síntesis. La Legislatura está analizando estos temas. Esperemos que lo podamos sacar lo más rápido posible".

¿Y la Reforma Constitucional? "Está para su tratamiento. Ha entrado hace muy poco. Y esperemos encontrar acuerdos entre distintos senadores para poder debatirlo. De cualquier manera, si no llegamos a hacerlo este año, es un tema que para nosotros está instalado que, más temprano que tarde, se va a tratar".

El que se encuentra en el Senado es diferente al que envió el Gobernador a Diputados: ¿por qué hay dos proyectos? "Era un viejo proyecto de la UCR que se quiso darle entrada", sintetizó y no quiso aventurarse si uno tiene más factibilidad que otro.