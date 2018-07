Del Potro, en suspenso

El duelo entre el argentino Juan Martín Del Potro y el francés Gilles Simon, correspondiente a los octavos de final de Wimbledon, fue interrumpido este lunes por la falta de luz, cuando el tandilense dominaba por dos sets a uno. Del Potro (4º del mundo) se llevó los dos primeros parciales antes de que el galo (53º) recortase diferencias con parciales de 7-6 (1), 7-6 (5) y 5-7. Los organizadores, de común acuerdo con los dos tenistas, decidieron postergar el final del duelo que se disputaba en la cancha 2 para este martes. Hasta el momento de la suspensión, no había sido el mejor partido de Del Potro, pero su servicio lo mantuvo en los puntos tensos y su talento le permitió dar los golpes justos en los dos tie break que definieron los primeros sets. Y cuando el tandilense sacaba para llevar el tercer parcial al tiebreak, Simon quebró y logró lo que nadie hasta el momento en Wimbledon: sacarle un set a Del Potro. Cuando fueron a las sillas, el argentino le pidió al umpire que chequee la luz natural y, pese a los esfuerzos de Simon por continuar, se decidió la postergación.En el resto de la jornada, los dos primeros clasificados del ranking mundial, el español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, se clasificaron a Cuartos de Final de Wimbledon, y están a sólo dos victorias de reeditar una nueva final entre ambos en un Grand Slam. Nadal disputará los cuartos de final de Wimbledon por primera vez desde 2011, tras superar este lunes al checo Jiri Vesely, 93º del mundo, en tres sets (6-3, 6-3, 6-4). La última vez que el mallorquín alcanzó esa ronda en Wimbledon logró llegar a la final, en la que cayó ante el serbio Novak Djokovic. Nadal, que aspira a su tercer título en el Grand Slam londinense, se medirá por un pase a semifinales con el argentino Juan Martín Del Potro o con el francés Gilles Simon. Nadal, reciente ganador de Roland Garros no ha cedido un solo set en esta edición de Wimbledon.Por su parte, el suizo Roger Federer no ha cedido un set en Wimbledon desde 2016. Federer se llevó el primer set en blanco para acabar ganado 6-0, 7-5, 6-4 al francés Adrian Mannarino. El canadiense Milos Raonic, cabeza de serie N.13, se clasificó a cuartos de final al derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-3, 6-4, 6-7 (5/7), 6-2. Su rival en cuartos será el estadounidense John Isner, que alcanzó los cuartos de Wimbledon por primera vez en su carrera en su décima participación. Isner derrotó al joven griego Stefanos Tsitsipas. El próximo rival de Federer será el sudafricano Kevin Anderson, que derrotó en un igualado choque al francés Gael Monfils 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 5-7, 7-6 (7/4). Anderson, de 2,03 metros de altura, se convirtió en el primer tenista de su país en meterse entre los ocho mejores de Wimbledon desde hace 24 años (Wayne Ferreira). También el japonés Kei Nishikori rompió una sequía de 23 años sin ver a un tenista nipón en esa ronda del Grand Slam londinense (Shuzo Matsuoka). Nishikori se deshizo del letón Ernests Gulbis y se enfrentará con el serbio Novak Djokovic, que derrotó al ruso Karen Khachanov, 40º del mundo, por 6-4, 6-2, 6-2.En el cuadro femenino, Serena Williams se clasificó para los cuartos de final de Wimbledon, una ronda que no había alcanzado en un Grand Slam desde enero de 2017, después de pasearse ante la 120ª del mundo, la rusa Evgeniya Rodina, a la que superó por 6-2, 6-2. La ex número 1 del mundo (181ª actualmente) se enfrentará el martes a la italiana Camila Giorgi (52ª) por una plaza en la semifinal. La rival de la estadounidense en la siguiente ronda se deshizo de la rusa Ekaterina Makarova (RUS) por 6-3, 6-4. En ese mismo lado del cuadro disputarán el otro encuentro de cuartos de final la holandesa Kiki Bertens, cabeza de serie número 20, y la alemana Julia Görges, 13ª cabeza de serie. Bertens se encargó de apear a la única superviviente de las 10 primeras cabezas de serie, a la checa Karolina Pliskova, por 6-3, 7-6 (7/1). Por su parte, Görges batió a la croata Donna Vekic en dos sets, 6-3, 6-2.