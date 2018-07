Macri convocó a los gobernadores a trabajar en un presupuesto ordenado

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 10 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en Tucumán el acto de homenaje por el Día de la Independencia, e hizo un llamado a los gobernadores para consensuar un proyecto de presupuesto 2019 "ordenado", que apunte a "ir terminando con el déficit fiscal".

"Quiero convocar a todos los gobernadores a colaborar para que tengamos un presupuesto el año que viene ordenado, así vamos a ir terminando con el déficit fiscal, para vivir ni más ni menos como lo hacen las familias argentinas, con los recursos que tienen", sostuvo el mandatario durante el acto central que tuvo lugar en la Casa Histórica de la capital tucumana.

En este marco, sostuvo que "este no es momento de oportunismos y demagogias, no es momento de ser egoístas".

A su vez, Macri hizo un pedido concreto a los empresarios: "El mundo ya nos ha mostrado su apoyo, ahora es necesario que muestren también un mayor aporte. Sepan que ya no hay un Estado que aplasta y que pone trabas".

"Es momento de ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de una vez por todas de esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años", sostuvo el mandatario nacional.

Acompañado por el gobernador peronista de Tucumán, Juan Manzur, Macri reconoció que el país está atravesando una "tormenta" y admitió que en parte es producto de fallas en la "propia gestión".

"Estamos pasando una tormenta, fruto de muchas circunstancias, entre ellas, temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por los gobiernos anteriores", indicó.

Si bien advirtió que "hay obstáculos en el camino", el cambio "está empezando a producir resultados y pronto veremos cómo esos resultados crecen". "Es importante entender que pueden variar los factores, como varía el clima en la navegación, pero el rumbo del barco está claro y sigue siendo el mismo", insistió.

Para Macri, los argentinos "dejaron atrás esa idea de que va a venir un mesías a salvarnos", e insistió en que hay luz al final del túnel. "Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos", enfatizó.

El homenaje por la fecha patria comenzó pasadas las 11:30 de este jueves frente a la Casa Histórica de la capital provincial, donde hace 202 años se firmó la declaración de la independencia argentina.

Por su parte, Manzur agradeció la presencia de Macri por la celebración de la independencia y le aseguró que "es siempre bienvenido" en su provincia. "Hoy, en este nuevo cumpleaños de la Argentina, con la presencia del Presidente y de las autoridades nacionales, desde Tucumán queremos renovar la esperanza de un futuro mejor para este bendito país", agregó.

Luego, ambos dirigentes inauguraron una placa frente a la Casa Histórica con la leyenda "En honor a las mujeres que fueron parte de la lucha de la independencia por nuestra Patria".