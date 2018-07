Rescataron a otros cuatro niños en cueva tailandesa

MAE SAI, TAILANDIA, 10 (AFP-NA).- Grupos de buzos rescataron este lunes a otros cuatro niños de la gruta inundada en Tailandia, en cuyo interior aún quedan 5 de los miembros del equipo de fútbol "Jabalíes Salvajes", se informó oficialmente. "Dos días, Ocho jabalíes" escribieron los comandados de la marina de Tailandia en su página de Facebook, al confirmar que este lunes fueron rescatados cuatro de los niños, que se suman a los cuatro extraídos el domingo.El procedimiento fue similar al del domingo, cuando cuatro de los niños emergieron en rápida sucesión justo antes del anochecer luego de haber recorrido la peligrosa ruta de escape de cuatro kilómetros por galerías inundadas en varios tramos."Todos pueden estar orgullosos... Pero la misión todavía no está cumplida" dijo el general Prayut Chan-O-Cha, jefe de la junta militar en el poder desde el golpe de Estado de 2014, durante una visita al sitio de comando de la operación de rescate este lunes al anochecer.El presidente de SpaceX y Tesla, el estadounidense Elon Musk, anunció este martes que se encontraba en el lugar y que había enviado un minisubmarino de rescate. "Acabo de regresar de la Cueva 3. El minisubmarino está preparado si fuera necesario", tuiteó el empresario.El dispositivo, fabricado con una pieza de un cohete Falcon de SpaceX, tiene forma tubular y su diámetro es suficientemente pequeño como para pasar por los túneles más estrechos de la cueva, pero suficientemente grande como para que entre un niño.La persona que se encuentra en su interior no necesita nadar ni usar bombonas de gas, y la idea es que los buzos tiren de él dentro del agua. Tailandia entera esperaba un final feliz para estos 12 niños, de entre 11 y 16 años, y su entrenador, de 25, atrapados en la cueva de Thuam Luang, en el norte del país, desde el 23 de junio, un acontecimiento que atrajo a esta zona a centenares de periodistas de medios extranjeros.El equipo de fútbol "Jabalíes salvajes" y su entrenador pasaron nueve días en las profundidades de la cueva antes de que dos buzos británicos los encontraran la semana pasada. Demacrados pero vivos, los menores estaban encaramados en una roca, a más de cuatro kilómetros de la entrada de la cueva.El domingo, la compleja operación de rescate empezó con éxito al salvar a cuatro de ellos, gracias al trabajo de buzos experimentados que los guiaron a lo largo de un camino tortuoso, con tramos inundados y pasajes muy estrechos.Bautizados por las redes sociales como "Jabalíes salvajes 1, 2, 3 y 4", los cuatro niños están hospitalizados y están bien, precisó Narongsak Osottanakorn, también gobernador de la provincia de Chiang Rai. Por ahora, están sin embargo "apartados" de sus padres, para evitar eventuales contagios teniendo en cuenta su frágil estado de salud."Los médicos piensan permitir a las familias visitarlos, pero separados por un cristal", agregó.SIN INFORMACIONLos equipos de buceo tuvieron que descansar entre las dos misiones y poner nuevas botellas de oxígeno a lo largo del recorrido. De ahí el intervalo entre las dos evacuaciones. "Hemos estado trabajando toda la noche", declaró a la AFP un funcionario de la administración de la provincia de Chiang Rai, confirmando que sólo hicieron una pausa en la operación.Además de las dificultades a lo largo del recorrido que hay que hacer bajo del agua, la situación se complica por el hecho de que muchos niños no saben nadar y ninguno ha buceado. Un exbuzo de la Marina tailandesa murió mientras participaba en las labores para preparar el rescate, lo que demuestra la gran dificultad de esta misión, incluso para los más expertos.La falta de espacio también se suma a la complejidad de las operaciones. La gran cantidad de periodistas de toda Tailandia y del mundo se mantienen alejados de la cueva y también del hospital de Chiang Rai, donde los cuatro sobrevivientes están bajo observación.