Sampaoli se resiste y dirigirá al Sub 20

El presidente de la AFA Claudio Tapia, y el vice de la casa madre del fútbol argentino, Daniel Angelici, le comunicaron ayer al entrenador Jorge Sampaoli que su ciclo en la Selección argentina "está terminado", aunque escucharon su defensa y por el momento continuará en su cargo, incluso al frente de la Selección argentina Sub 20, que disputará a fin de mes un torneo en España. Según pudo saber NA, el esperado cónclave se dio este lunes feriado en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza, donde los dirigentes le avisaron que lo "echan" y, si bien Sampaoli va a tratar de resistir, su ciclo al frente del equipo tendría punto final. Aunque ese desenlace se producirá dentro de algunas semanas, cuando la defensa que Sampaoli brindó ayer ante Tapia y Angelici le llegue al resto de los dirigentes del Comité Ejecutivo de AFA. "En la próxima reunión de Comité Ejecutivo pactada para fin de mes, los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de como ha sido el proceso del entrenador hasta este momento", sostuvo la AFA en un comunicado de prensa. Además, en ese lapso, Sampaoli volverá a ponerse el buzo de la Selección argentina en un banco de suplentes: dirigirá a la Sub 20 en el prestigioso torneo de L´Alcudia, en Valencia, España. Argentina es una de las diez Selecciones que participará de la edición número 35 del certamen junto a la Selección Valenciana, Rusia, Marruecos, Costa Rica, Uruguay, Mauritania, India, Venezuela y Qatar. "La reunión, que duró aproximadamente una hora, fue acerca del desempeño y rendimiento del seleccionado nacional en la última Copa del Mundo que se disputó en Rusia. Además, de conformidad con el vínculo establecido entre las partes y la metodología de trabajo implementada hasta la fecha, luego de la desvinculación de Sebastián Beccacece (a cargo del Sub 20), Jorge Sampaoli será el encargado de dirigir al representativo en el torneo que se disputará en L'Alcudia, Valencia, a finales de julio", explicó el comunicado de la casa madre del fútbol argentino. Entonces, a partir de este martes, Sampaoli estará a cargo de la Sub 20 que dejaron Sebastián Beccacece y Nicolás Diez, que asumieron este lunes en Defensa y Justicia. De hecho, el santafesino llamó a su preparador físico Jorge Desio para que frene su viaje de vacaciones a Estados Unidos y se quede en la Argentina para estar en el predio de Ezeiza.Además, el entrenador Sebastián Beccacece asumió este lunes en Defensa y Justicia tras haberse desvinculado de la Selección argentina y señaló que decidió ponerle "fin" al vínculo que tenía con Jorge Sampaoli y dijo que no volverá a trabajar con él porque se siente "a gusto" dirigiendo un equipo. "Hoy decidí poner fin a ese vínculo (con Sampaoli) porque considero que no quiero volver a cortar la posibilidad de estar como conductor de un equipo. Me siento muy a gusto con ser entrenador y con la gente que me acompaña", reveló. En una conferencia de prensa que dio este mediodía junto a quienes serán sus ayudantes, Nicolás Diez y Martín Bressan, Beccacece manifestó acerca de su paso por la Selección y una supuesta pelea con el técnico: "Lo que tenía que decirle a Sampaoli se lo dije a él". Además dijo: "Tuve un vínculo muy cercano y directo con los 23 jugadores que estuvieron en el proceso y aprovecho para darles las gracias. Ha sido una experiencia positiva desde lo personal". "Fue muy beneficioso el proceso en la Selección por lo que se aprendió. Valoro y agradezco el llamado de Jorge en su momento, pero hoy estoy abocado a este desafío y estoy muy feliz de estar acá". Beccacece tendrá su segundo ciclo en el club de Florencio Varela donde estuvo en la temporada 2016/17, dirigió al equipo en 26 partidos, consiguiendo 17 victorias, 6 derrotas y 3 empates entre el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.