Francia y Bélgica, por un lugar en la final

Francia y Bélgica chocarán este martes en San Petersburgo (a las 15 de Argentina, por la TV Pública y arbitrado por el uruguayo Andrés Cunha) en la primera semifinal del Mundial de Rusia, un partido que opondrá dos visiones del fútbol distintas: la capacidad atlética de los galos contra el talento ofensivo de los Diablos Rojos.Los belgas, de la mano del seleccionador español Roberto Martínez, alcanzan unas semifinales mundialistas por segunda vez en su historia luego de haber dado el batacazo de dejar en el camino al poderoso Brasil en cuartos de final. En la primera en 1986, la Argentina de Diego Maradona les privó de la final. Esta vez, y tras dos fracasos consecutivos en el Mundial-2014 y la Eurocopa-2016, la generación dorada belga parece llegar en plena madurez y tiene la oportunidad histórica de luchar por el título. Bélgica es el equipo que más goles ha marcado en la competición (14 en cinco partidos) y hasta nueve jugadores han festejado en el torneo. Es también el único que ha ganado todos sus partidos y mantiene una racha de 24 sin perder (19 victorias y 5 empates), un récord para la selección. Para este partido, Martínez no podrá contar con Thomas Meunier, sancionado, y el carril derecho lo podría ocupar Nacer Chadli, mientras que Yannick Carrasco volvería al once titular. Otra duda estará en la medular, ya que el técnico podría repetir la fórmula que tan buen resultado le dio en contra Brasil, con Marouane Fellaini apoyando a Axel Witsel en la contención; o podría volver a una fórmula algo más ofensiva, con De Bruyne retrasando su puesto al mediocentro y Dries Mertens entrando para formar parte del trío atacante junto a Hazard y el goleador Lukaku.Frente al derroche de talento ofensivo, Francia, que viene de eliminar a Uruguay en cuartos, opondrá su fortaleza defensiva, que nace de la extraordinaria capacidad atlética de sus jugadores, sobre todo en el centro del campo con NGolo Kanté, Paul Pogba y Blaise Matuidi, que debería regresar al equipo tras cumplir un partido de sanción en cuartos contra Uruguay. Los galos solo han encajado cuatro goles en cinco partidos (y tres de ellos en la victoria contra Argentina por 4-3), dejando la portería a cero en tres, por lo que no parece probable que Didier Deschamps introduzca cambios en la defensa. Tampoco que modifique su tridente ofensivo, dado el valor que el seleccionador da al trabajo realizado por Olivier Giroud para que brillen las dos estrellas galas, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Los dos países vecinos se enfrentarán por 74ª ocasión en su historia y los belgas dominan por 30 victorias a 24, pero las dos veces que se enfrentaron en un Mundial (1938 y 1986) el triunfo fue para los galos. Claro que en ninguna de ellas se jugaban algo tan importante como la clasificación para la final de un Mundial. Estas son las posibles alineaciones:Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernández; NGolo Kante, Paul Pogba y Blaise Matuidi; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Vincent Kompany y Jan Vertonghen; Nacer Chadli, Axel Witsel, Marouane Fellaini (o Dries Mertens) y Yannick Ferreira Carrasco; Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez.