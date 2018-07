Jubilaciones: "no hay ninguna instrucción del FMI"

Información General 09 de julio de 2018 Por Redacción

Emilio Basavilbaso, titular de la Anses, sostiene que el organismo no debe achicar gastos y que, a futuro, los cambios previsionales ya hechos mejorarán la sustentabilidad del sistema. También asegura que la edad jubilatoria de la mujer no está en discusión, y que "no hay ninguna instrucción del FMI sobre las jubilaciones".