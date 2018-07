Ben Hur goleó a Sportivo en el Sur y Quilmes igualó con 9 de Julio

En la fría jornada de ayer continuó la disputa de la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, la cual aún no se completó ya que en el adelanto del viernes entre Unión y Ferrocarril del Estado fue suspendido por un corte de luz (ver aparte). En la tarde del domingo, Ben Hur no tuvo piedad de un Sportivo Norte que tuvo el debut de Eduardo Isaurralde como DT (ya no está Javier Berzero) y lo goleó 4 a 0 en barrio Parque. El “Negro” tendrá que comenzar a levantar ya que su promedio hoy lo condiciona y zafa de la promoción, pero un par de resultados positivos de Humberto y/o Ramona lo podrían complicar y mucho. En el banco del “Lobo” estuvo Adrián Acosta, quién está como ayudante de Carlos Trullet.En barrio Italia, Argentino Quilmes y 9 de Julio terminaron repartiendo puntos tras igualar 1 a 1. En el conjunto “Juliense” dirigió Marcelo Werlen, quien reemplaza a Barbero.El reciente campeón del Apertura, el Deportivo Tacural empató sin goles con Brown de San Vicente.En otro de los cotejos de ayer, Florida de Clucellas le ganó 3 a 1 a Argentino de Humberto y suma puntos importantes para alejarse de la zona baja de los promedios.Otro de los que ganó, también por 3 a 1 pero de visitante, fue el Deportivo Libertad de Sunchales, ante el Deportivo Ramona. Con esta caída el “Depor” sigue último en los promedios y en descenso directo.Vale recordar que en el adelanto, Peñarol y Atlético de Rafaela igualaron 0 a 0, mientras que Unión y Ferrocarril del Estado, que iban 0 a 0, fue suspendido a los 15 minutos de la primera parte por corte de luz. La continuidad de dicho juego se reprogramará en la reunión de este martes.Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Libertad, Brown de San Vicente vs. Deportivo Ramona, 9 de Julio vs. Deportivo Tacural, Sportivo Norte vs. Peñarol, Argentino de Humberto vs. Ben Hur, Unión de Sunchales vs. Florida de Clucellas.Cancha: Ben Hur.Arbitro: Sebastián GarettoReserva: 2-3PT 14m de penal Luciano Kummer (BH), PT 19m Gustavo Mathier (BH), ST 12m Matías Ferreyra (BH), ST 34m José Escalada (BH).Cancha: Agustín Giuliani.Arbitro: Guillermo TartagliaReserva: 1-0PT 5m José Núñez (9), ST 25m de penal Juan José Weissen (AQ).Cancha: Deportivo Tacural.Arbitro: Ariel GorlinoReserva: 4-1no hubo.Cancha: Florida de Clucellas.Arbitro: Roberto FrancoReserva: 1-2PT 9m Alan Borda Bossana (F), PT 34m Claudio Meyer (F), ST 31m Emiliano Ghietto (AH), ST 36m Pablo Paire (F).Expulsado: ST 40m Mariano Penz (AH).Cancha: Deportivo Ramona.Arbitro: Gonzalo HidalgoReserva: 1-1PT 21m Kevin Muñóz (L), PT 41m Nahuel Massuero (DR), ST 5m Cristian Sánchez (L), ST 35m Maximiliano Rolón (L).Expulsado ST 28m Kevin Muñóz (L).