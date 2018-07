Importante manifestación ProVida en Rafaela

Una importante concurrencia de público tuvo ayer la Concentración Provincial a favor de las 2 Vidas. "Hoy estamos haciendo historia", sentenció la locutora, parada en un importante escenario móvil, mientras miraba al nacimiento del Bv. Santa Fe, repleto de gente, con sus pañuelos celestes, bengalas de humo del mismo color, burbujas, banderas argentinas -una muy impactante, de Sunchales- y hasta alguna imagen religiosa. Motivos no le faltaban: algunos de los presentes estimaron en más de 2.000 personas -muchos, mate en mano, para resistir a la fría siesta dominguera- que se hicieron presentes ayer, de todas partes de la Provincia, para manifestarse "a favor de las dos vidas" y en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se analiza en el Senado de la Nación y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.Durante la jornada de ayer, hubo una defensa de los médicos y enfermeros que han lanzado una campaña denominada "no cuenten conmigo", algo que tuvo repercusiones en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", como dio cuenta LA OPINION en la edición de la víspera. Y se propuso que se declare a Rafaela como "Capital Provincial ProVida". "Es la ciudad más grande que ha logrado esta declaración. Los felicitamos porque hicieron punta", dijo el Pastor Walter Ghione (ex candidato a diputado nacional) desde el escenario."Queremos decirle a un hijo de esta ciudad queremos tener un gobernador que sea pro vida. Que tenga las agallas de resistir las presiones", dijo Ghione, dirigiéndose indirectamente a Omar Perotti, senador nacional y que aún no ha dado a conocer la postura que adoptará el próximo 8 de agosto, cuando se vote en la Cámara Alta de la Nación.Más tarde, la joven contadora Dámaris Cattaneo dio un fuerte discurso, destinado a los políticos: "más allá del resultado, votaremos con memoria. Nunca más votaremos a un abortista", sentenció, mientras que el público entonaba canciones como "sí a las dos vidas" o "por la vida, Santa Fe".Las banderas y los cánticos espontáneos de la multitud le daban a la tarde el calor que necesitaba, la gente se mantuvo expectante frente al escenario en el que se continuaban promulgando los mensajes a favor de la vida. Se sumaron un gran grupo de profesionales de salud de toda la provincia, que se presentó con sus carteles mostrando el mensaje “conmigo no cuentes” y la Dra. Mónica Schmutzler dijo entre otras cosas que “el aborto deja secuelas psicológicas, ginecológicas y hasta la misma muerte” y defendió a viva voz “como médicos tenemos derecho a ser objetores de conciencia”.Incluso se dio lugar a un eco sound en vivo, con el cual todos pudieron oír los latidos del corazón de Ignacio, el bebé que está creciendo dentro del vientre de Lucía, mostrando a través de este emotivo acto, que allí hay vida, y “todos debemos protegerla”.Llegando al momento cúlmine de la tarde, representantes del grupo “Rafaelinos por la Vida” subieron al escenario para leer el manifiesto en el cual se reconoce a la ciudad de Rafaela como “Capital Provincial Pro Vida”, enumerando los motivos por los cuales este grupo trabaja para preservar la vida de la mujer y del niño por nacer."Vale la pena mencionar que el intendente Luis Castellano, estuvo presente en el lugar, mostrando su apoyo y dejando ver que está a favor de la vida, como muchas veces ya lo declaró", señalaron desde la organización.A la tardecita, los organizadores destacaron que la movilización convocó a más de 3.000 personas de diferentes localidades de la provincia como Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Santa Fe, Esperanza, San Vicente, Sunchales, Santa Clara de Saguier, Pueblo Esther, Aldao, Ataliva, Zenón Pereyra, Puerto San Martín, Villa Gdor. Gálvez, Palacios, San Carlos Centro, San Cristóbal, Bella Italia, Santo Tomé y Susana entre otras."Convencidos de que unidos se puede defender a la nación de los planes de destrucción que quieren llevarse a cabo, una vez más las voces se hicieron escuchar en la ciudad y en esta oportunidad con repercusión en toda la provincia, acá se escucha: “¡SÍ A LA VIDA!”, remarcó en el documento final.Para finalizar, el cantante Gerardo Meschler interpretó varios de sus temas musicales, dando a la tarde un broche especial.