Gamers: consejos para cuidar la salud

Por Leonardo Coscia (Especial de NA). - En las personas que trabajan con dispositivos móviles la postura de la cabeza equivale a cargar 25 kilos sobre el cuello, aunque en los gamers que pasan muchas horas jugando se traduce en un esfuerzo mucho mayor.Fanáticos de lo que hacen, los gamers pueden pasar hasta 14 horas diarias delante de una computadora o consola repitiendo una y otra vez las mismas secuencias.Ellos disfrutan de muchos beneficios: no tienen jefe, hacen lo que les apasiona y pueden estar el día en piyama, pero no es nada extraño que cuando alcancen los 40 años usen un mayor aumento en sus anteojos, y tengan la espalda y la cervical destrozada.Aquellas personas que no se despegan de su portátil por muchas horas pueden padecer patologías crónicas que no siempre se curan fácilmente, lo que se conoce como síndrome del ordenador o computadora.Entre los más habituales encontramos dolor de espalda, resequedad ocular, tendinitis de palma o muñeca, problemas de visión, contracturas, obesidad, retención de líquidos y dolor de cuello.Ante esta realidad, es importante saber elegir correctamente para aprovechar lo que la tecnología pone a nuestro alcance."Los equipos de investigación y desarrollo tienen mucho en cuenta este tipo de temas. Por eso vas a ver, por ejemplo, que nuestros monitores gaming vienen con VisionCare, que incluye Flickerless, BluelightShield, ComfyView y tecnologías de baja atenuación que pueden ayudar a reducir la fatiga ocular durante largos períodos de juego; o que nuestro mouse gamig Predator tiene un diseño ergonómico para que puedas apoyar la mano en él sin forzarla", comentó Angélica Dávila, gerente de mercadeo de Acer para Latinoamérica, una de las empresas que está definiendo nuevos estándares en la industria de los videojuegos.De hecho, Acer presentó recientemente su silla gaming Predator, con almohadones desmontables, ergonomía superior y soporte lumbar para los jugadores, una ventaja en las sesiones de juego de maratón.Sin embargo, para combatir las consecuencias de los maratones de videojuegos hace falta tener en cuenta algunas otras cosas.Por eso hemos pedido a Jesellys García, entrenadora de GM Fitness Lab, que nos dé algunos ejercicios ideales para los gamers.Estira las piernas en diferentes direcciones: Al estar mucho tiempo sentado, nuestras caderas se comprimen, por eso es de suma importancia este ejercicio. Nos colocamos de pie, manos en la cintura, piernas juntas y comenzamos a mover la pierna derecha de un lado a otro como un péndulo.La posición inicial es de pie con la vista al frente, las piernas abiertas a un nivel mayor que el ancho de hombros mientras que los dedos apuntan hacia afuera.La rodilla debe situarse encima de los talones. Hay que inspirar profundamente mientras se pone en cuclillas hasta que los muslos queden paralelos al suelo. Concentrarse en realizar un movimiento similar a sentarse en una silla. Y al flexionar las piernas no inclinarse hacia delante para evitar la intervención excesiva de los músculos lumbares. El movimiento de subida lo realizas exhalando e impulsando el cuerpo hacia arriba con los talones, apretando los glúteos y muslos internos hasta quedar en la posición inicial.Este ejercicio es muy importante ya que involucra varios músculos como los glúteos, la espalda baja, los cuádriceps, entre otros.Las caderas son un grupo complejo de músculos, tendones y ligamentos poderosos que son esenciales para tu capacidad de movimiento. Al estar sentado mucho tiempo frente a una computadora o consola de videojuego, se evita que las caderas obtengan movimiento y por ende el estiramiento que necesitan. La postura de paloma permite endurecer y estirar los músculos que se encuentran en nuestra espalda y área cervical.Solo hay que arrodillarse y colocar una pierna doblada hacia delante, estirar la otra pierna hacia atrás y colocar las manos en el suelo a los lados del cuerpo hasta que se vaya colocando la ingle en el suelo.Es un ejercicio muy completo porque trabaja varios grupos musculares de forma simultánea, ayudando en el fortalecimiento del torso, mejorando la postura, flexibilidad y equilibrio y, por ende, disminuyendo o evitando los dolores en la espalda. Al realizarlo, hay que asegurarse de que las caderas no se levanten demasiado y que la espalda se mantenga en línea recta.A esto recomienda la actividad aeróbica, salir a pasear, andar en bicicleta o nadar. "Esto ayuda al cuerpo y a la mente", aseguró la especialista.