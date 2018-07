Dujovne ante inversores en busca de confianza

BUENOS AIRES, 9 (Especial de NA). - Tras la tranquilidad cambiaria de la última semana, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, se verá este lunes con inversores extranjeros en Nueva York para tratar de convencerlos de que la Argentina superó la crisis que llevó el dólar de $ 20 a $ 28 en pocas semanas.El funcionario aprovechará el feriado en la Argentina para dialogar cara a cara con referentes de fondos de inversión que pueden desempeñar un rol clave en el financiamiento del país durante 2019. El objetivo es explicar dónde se está parado en materia financiera y por qué no existe riesgo para quienes apuesten a invertir en títulos de la deuda argentina.Junto a su viceministro, Guido Sandleris, y su secretario de Finanzas, Santiago Bausili, Dujovne llevó datos de primera mano sobre un escenario financiero en recuperación para la Argentina con un préstamo por 50.000 millones de dólares a baja tasa obtenido del FMI.Dujovne considera que están dadas las condiciones para que Wall Street vuelva a mirar hacia el país, en buena medida porque la mayoría de los analistas sostiene que la devaluación fue provocada por la agresiva decisión de la Reserva Federal de subir sus tipos de interés y hacer más atractivo al dólar.Dujovne explicará que, ante el nuevo escenario, la Argentina está en condiciones de no salir a buscar deuda en los mercados internacionales hasta fines del 2020, lo cual le da un margen de maniobra clave al gobierno de cara a un año de elección presidencial.Esta semana se hará una nueva licitación de dos series de Letras del Tesoro (LETES) en dólares y de Bonos de la Nación Argentina (BODEN), en pesos y moneda norteamericana.El objetivo es seguir descomprimiendo la presión sobre el dólar, mientras el Banco Central analiza los pasos a seguir en materia de tasas de Lebac y suba de encajes bancarios para restarle presión a la divisa estadounidense.El viernes, el dólar cerró en promedio de $ 28,64 y descendió casi un peso en una semana, una tendencia que se podría profundizar a partir de este martes, estiman operadores de mesas de dinero.Además, se produjo una recuperación de las acciones de la Bolsa porteña, superior al 6% en la semana anterior.Dujovne mostrará estos datos para convencer al mundo de las finanzas de que la Argentina empieza a dejar atrás la turbulencia cambiaria.Se espera que el ministro profundice también en explicar la estrategia de desarme de Lebac de corto plazo acordada con el FMI, y también en cómo el Gobierno hará para cumplir el exigente ajuste fiscal comprometido ante el FMI.¿NUEVOS ROUNDS SINO HAY CAMBIOS?La corrida cambiaria no está dominada, por lo que no se puede asegurar que ya se terminó ni que la economía tocó su piso, ya que podría haber nuevas presiones sobre el dólar, señalaron especialistas. Así lo analizó el Semanario Económico de la consultora Economía & Regiones, cuyos autores señalaron que "en este marco, las consecuencias negativas de la corrida cambiaria continuarían a la "orden del día"."En la esfera monetaria y financiera, el dólar probablemente prosiga encareciéndose en términos nominales. O sea, habría que descartar ingreso de capitales y baja nominal del tipo de cambio", dijeron. Paralelamente, evaluaron que "la inflación mantendrá tendencia alcista durante los próximos meses. La inflación debería ganarle al dólar en el promedio de la segunda mitad del año, ya que la actual devaluación es récord y el tipo de cambio real es el más sobredepreciado de los últimos años erosionando la competitividad vía precio".