El CASI ya es campeón

A una fecha del final del torneo Clausura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol el club Atlético San Isidro de Egusquiza se coronó campeón. El CASI le ganó 1-0 a Defensores de Frontera y así conquistó el título con una campaña estupenda. Este título lo coloca en la fase final para pelear por el campeonato Absoluto, boleto que ya tiene Juventud Unida de Villa San José al quedarse con el Apertura.Cancha: Belgrano de San Antonio.Arbitro: Raúl RodríguezReserva: 3-1PT 35m y ST 23m Leonardo Velázquez (B), ST 13m Agustín Cravero (B).Cancha: Juventud Unida de Villa San José.Arbitro: José DomínguezReserva: 1-0PT 20m y ST 35m Elvio Gómez (DS), PT 23m Río Marza (JU), PT 33m Bustamante (DS), ST 20m Alexis Galeasso (JU).Cancha: Deportivo Josefina (local Def. Frontera)Arbitro: Darío SuárezReserva: 0-0ST 15m Saravia (SI)San Isidro 12, puntos; Susana 7; Juventud Unida 6; Defensores de Frontera 6; Belgrano 3; Sp. Aureliense 1.San Isidro vs Belgrano, Susana vs. Def. Frontera, Sp Aureliense vs Juventud Unida.