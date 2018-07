Unión recibe a Beltrán

Este lunes seguirán disputándose los octavos de final de la Copa Santa Fe. Uno de los representantes de la Liga Rafaelina, Unión de Sunchales, estará recibiendo a Beltrán F.C. desde las 15:30 con el arbitraje de Carlos Córdoba.El equipo dirigido por Adrián Tosetto empieza a tomar estos partidos como una preparación para el próximo torneo Federal A. El Bicho Verde hizo ruido en la semana en cuanto al mercado de pases, con la llegada del delantero rafaelino Joaquín Molina, que regresa al club luego de su paso por primera división en San Martín de San Juan, y que se suma a Matías Zbrun, contratado previamente. También fue incorporado Matías Sarraute, volante que viene del Portuguesa de Venezuela y Alvaro Aguirre, también mediocampista del fútbol salteño.OTRO ENCUENTROTambién este lunes, Unión de Santa Fe recibirá a Defensores del Oeste de Esperanza con arbitraje del rafaelino Silvio Trucco. Comenzará a las 16 en el estadio "15 de Abril".SIGUE LA LEPRAEste domingo se disputaron tres encuentros de octavos de final de la Copa Santa Fe, donde Newell's se impuso en Rosario ante Central Córdoba por 1 a 0, Atlético San Jorge hizo lo propio ante Jorge Newbery de Venado Tuerto con el mismo marcador. mientras que el Lobo de Las Parejas derrotó a Puerto San Martín por 2 a 0.En el "Coloso Marcelo Bielsa", Newell's fue superior a Central Córdoba a pesar de no haber creado una buena cantidad de situaciones de gol. Un testazo de Milton Treppo en el inicio del complemento fue la diferencia. En defensa, el elenco dirigido por De Felippe no sufrió: el Charrúa solo inquietó con algunos arrebatos individuales de Trejo que no fueron concretados efectivamente. El Rojinegro espera por el ganador de Unión y Defensores del Oeste.En San Jorge, el Uruguayo aprovechó un tanto de Paulo Killer en la primera mitad para llevarse la clasificación. El trámite fue equilibrado, aunque en el complemento se inclinó hacia el elenco local luego de que Emanuel Martínez, de Jorge Newbery, se vaya expulsado a los tres minutos de juego. Atlético San Jorge será rival de Sportivo Las Parejas en la próxima etapa.En Las Parejas, Sportivo fue superior a Puerto San Martín y sueña con repetir la épica lograda en 2016, donde se quedó con la competición. La figura de la tarde fue el goleador Maximiliano Bochetti, anotados de ambas conquistas. Llegó a cuatro en el certamen y a 132 con la camiseta del Lobo. Sportivo enfrentará a Atlético San Jorge en cuartos de final.