El programa del Provincial

La Asociación Rafaelina de básquetbol realizará una conferencia de prensa de lanzamiento del Torneo Provincial de Mayores 2018, Copa "José Beltramino" en homenaje al recientemente desaparecido dirigente del Oeste Santafesino. El torneo se disputará en nuestra ciudad los días 13, 14 y 15 de julio.La presentación se llevará a cabo el martes 10 de julio a las 19 en la sede de la Asociación, ubicada en Eduardo Oliber e Intendente Giménez. En la misma estarán presentes autoridades, el entrenador Marcelo Miretti y jugadores del plantel que representarán al seleccionado local. Además, sigue abierto hasta el 11 de julio el período de acreditación para los medios que deseen cubrir el certamen.En la Zona A jugarán Rosarina, Reconquistense, Oeste Santafesino y Rafaelina (con sede en Ben Hur, Coliseo del Sur). Por la Zona B estarán Santafesina, Noroeste, Venadense, Cañadense (en el Lucio Casarín de Atlético).El acto inaugural será el viernes a las 20:15 en el Coliseo del Sur. Cabe mencionar que la Asociación Rafaelina jugará siempre en el segundo turno cada jornada.EL FIXTUREViernes 13: Zona “A”, Ben Hur: a las 18 Rosario vs. Oeste y a las 21 Rafaela vs. Reconquista.Zona “B”, en Atlético: a las 18 Noroeste vs. Cañadense y a las 21 Venado Tuerto vs. Santa Fe.Sábado 14: Zona A, en Ben Hur, a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21, perdedor 2 vs. ganador 1.Zona B: en Atlético, a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21 perdedor 2 vs. ganador 1.Domingo 15: a las 10:30, semifinales, 1° Zona A vs. 2° Zona B en Ben Hur; y 1° Zona B vs. 2° Zona A en Atlético. En caso de clasificar el equipo anfitrión a semifinales, disputará su partido en el estadio del club Ben Hur.Por la tarde, el encuentro por tercer y cuarto puesto será a las 17 y la final a las 19, en el Coliseo del Sur.